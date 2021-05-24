Soğan ve patates üreticisi 2021’de tamamen zarar etti

Dünyanın en önemli tarım topraklarından birine sahip Adana'da patates ve soğan üreticisi 2021 yılında patates ve soğanını tarlada bıraktı. Üretici ve tüccarlar, CHP Adana Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin'e dert yandı.

Çiftçi ve tüccarlar adına konuşan soğan ve patates üreticisi Müslüm Karakulak, pazarlama sorununa dikkat çekti. Soğan ve patates üretiminde maliyetlerin yüksekliğine işaret eden Karakulak, “Şu an tarlada soğanın kilosu 50 ila 60 kuruş civarında. Sadece işçiliğe 35 kuruş veriyoruz. Bu da çiftçimizin tamamen mağdur olduğu anlamına geliyor. Pazarlama sıkıntısını bir türlü aşamadık” dedi. Karakulak, Adana hasat dönemindeki mahsullerden tamamen zarar ettiklerine dikkat çekti.

TARIM POLİTİKASI, ÜRETİM PLANLAMASI YOK

CHP’li Dr. Müzeyyen Şevkin ise “Tarımda üretim politikası ve planlama yok” diyerek, şunları söyledi: Adam ekseniz adam bitecek bu topraklarda patates ve soğan maalesef para etmiyor” diyen Dr. Şevkin, karpuzda yaşanacak sıkıntıya da vurgu yaptı. Dr. Şevkin, “Karpuz mevsimindeyiz. Turfanda karpuz üreticisi karpuzunu ne yapacağını bilmiyor” diye konuştu.

Tarım Bakanlığı’nın plansızlığının hem patateste hem de soğanda geçen yıl yaşanan sorunun bu yıl da yaşanmasına neden olduğunu dile getiren Dr. Şevkin, “Patates, soğan tarlada bırakılıyor. Hem üretici hem de tüccar büyük mağduriyet yaşıyor. Yüksek girdi maliyetleri çiftçiyi perişan ediyor. Tarımdaki plansızlık ve pazarlama sorunu nedeniyle ürünler elde kalıyor. Tarım Bakanı'nı sorumluluğa ve tarımda planlama yapmaya davet ediyoruz” dedi.

HER ŞEYE FAHİŞ ZAM YAPILDI

Gübrede yüzde 100, mazotta yüzde 50, ilaçta yüzde 60, hidrolik, şanzıman, gres ve motor yağlarında yüzde 100'lük artış yaşandığını, çiftçinin kullandığı demir parçaların yüzde 100 fiyat artışına uğradığını dile getiren Dr. Şevkin, çiftçinin girdi maliyetlerinin sürekli yükseldiğini ancak verimli tarım topraklarında elde ettiği kaliteli ürününü satacak yer bulamadığını sözlerine ekledi.