Somali’ye 30, doğal afete 20 milyon dolar

Somali’ye 30 milyon dolar karşılıksız yardım yapma kararı alan hükümet, Türkiye’deki doğal afetler için bütçeye sadece 174 milyon liralık ödenek koydu. Bu para da 20 milyon dolar ancak ediyor.

ERDOĞAN SÜZER

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Yurdun dört bir yanında doğal afetler yaşanırken 2021 bütçesine doğal afetlerde kullanılmak üzere sadece 174 milyon 468 bin lira ödenek konulduğu ortaya çıktı. Doğal Afet Giderlerini Karşılama Ödeneği olarak bütçede yer alan bu parayla kuraklık, yangın, sel ve depremler dahil ülke genelinde yaşanan tüm doğal afetlerde milyarlarca liralık zararlarla karşılaşan halkın yarası sarılmaya çalışılacak. Doğal afet bütçesine çok küçük miktarda ödenek koyan hükümetin, her afetten sonra halka niçin IBAN dağıtarak yardım talebinde bulunduğu da gözler önüne serilmiş oldu.

Doğal Afet Giderlerini Karşılama Ödeneği, her yıl merkezi bütçenin ‘ek ödenek' kalemine konuluyor. Bu ödenek, yatırım nitelikli giderler açısından yatırım programı ile ilişkilendirilmek kaydıyla genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idarelerin her türlü doğal afet giderlerini karşılamaları amacıyla gerektiğinde dağıtılıyor.

SOMALİ'YE DAHA ÇOK

Türk Hava Kurumu'na (THK) ait yangın söndürme uçakları 4 milyon dolarlık bakımı yapılmadığı için hangarda bekletilirken, Somali'ye 30 milyon dolarlık hibe yapılması büyük tepkilere yol açmıştı. Bütçedeki 20 milyon dolara karşılık gelen 174 milyon liralık afet ödeneğinin Somali'ye yapılan yardımların bile altında kalması dikkat çekti. Bu paranın hangi afete derman olabileceği de merak ediliyor. Somali'nin 30 milyon doları dışında bütçeden temmuzda 53 milyon, haziranda 24 milyon lira olmak üzere 7 ayda yabancı ülkelere toplam 94 milyon 239 bin lira yardım yapıldı.

ÖDENEK YOK IBAN VAR

Doğal afetler bütçedeki ödenekleri bugüne kadar harcamayan hükümetin halka IBAN numarası dağıtıp, yangınlar ve sel felaketleri için yardım talep etmesi de dikkat çekti. Daha önce Elazığ ve İzmir'deki depremlerde de halktan yardım isteyen hükümet, koronavirüs salgınının başlarında da IBAN numarası paylaşarak yine halktan para yardımı talep etmişti.

Kuruş harcamadılar

2021 yılı bütçesine doğal afet giderlerini karşılamak amacıyla 174 milyon 468 bin liralık harcama ödeneği konuldu. Bütçe yasası gereği Cumhurbaşkanı, gerekli görmesi halinde 174 milyon 468 bin liralık ödeneği yaraların sarılması için ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına dağıtabiliyor. Ancak hükümet, bu ödenekten temmuz sonu itibarıyla tek kuruş harcamadı.

Bütçede, bu ödeneğin dışındaki başka bir ödenekten afet bölgesindeki kamu görevlilerinin tahliyesi için ocak-mart döneminde 45 bin liralık harcama yapıldığı bilgisi yer alıyor. Ülke genelinde yaşanan kuraklığa rağmen bütçedeki kuraklık desteği ödeneğinden de tek kuruş harcanmadığı görüldü.