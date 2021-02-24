Son 10 yılda hangi yatırım araçları kazandırdı, hangileri hayal kırıklığı yarattı?

Türk Lirası birikimi olan vatandaşlar, hem birikimlerinin değerini enflasyon karşısında korumak hem de getiri elde etmek için finansal yatırım araçlarını kullanıyor.

Son yıllarda enflasyondaki yüksek seyir ve TL'nin değerindeki sert düşüşler, finansal yatırım araçlarına dönük ilgiyi de artırdı.

Şüphesiz ki bu araçlardan en çok öne çıkanı döviz ve altın. Özellikle son bir yılda Borsa İstanbul'a ilgi de arttı. TL mevduat da tercihler arasında yer alıyor. Bireysel değil kurumsal yatırımcılar daha çok tercih etse de devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) de bu araçlar arasında.

Sozcu.com.tr olarak Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK), ‘finansal yatırım araçlarının getiri oranları' verilerini kullanarak bu araçların 10 yıllık birikimli performansını inceledik.

ALTIN GETİRİDE ZİRVEDE

2011 yılı Ocak ayında altına 100 TL'lik yatırım yapan vatandaşın, getiriyi yıllık bazda tahakkuk ederek Ocak 2021'e geldiğinde nominal kazancı 546,2 TL oldu. Ocak 2011'deki 100 TL, Ocak 2021'de 646,2 TL oldu.

Nominal kazanç, tüketici enflasyonu ile indirgendiğinde reel kazanç oranı elde ediliyor. Altında 10 yılda reel getiri oranı yüzde 129,9.

DOLAR İKİNCİ, EURO ÜÇÜNCÜ

2011 yılı Ocak ayında ABD dolarına 100 TL'lik yatırım yapan vatandaşın, getiriyi yıllık bazda tahakkuk ederek Ocak 2021'e geldiğinde nominal kazancı 374,7 TL oldu. Ocak 2011'deki 100 TL, Ocak 2021'de 474,7 TL oldu.

10 yıl önce dolara yatırım yapan vatandaş, bu dönemde birikimli olarak yüzde 68,9'luk reel getiri elde etti.

2011 yılı Ocak ayında euroya 100 TL'lik yatırım yapan vatandaşın, getiriyi yıllık bazda tahakkuk ederek Ocak 2021'e geldiğinde nominal kazancı 332,5 TL oldu. Ocak 2011'deki 100 TL, Ocak 2021'de 432,5 TL oldu.

Euroda 10 yıllık birikimli reel getiri yüzde 53,9 oldu.

MEVDUAT, DİBS VE BORSA KAYBETTİRDİ

2011 yılı Ocak ayında TL mevduata 100 TL'lik yatırım yapan vatandaşın, getiriyi yıllık bazda tahakkuk ederek Ocak 2021'e geldiğinde nominal kazancı 171,3 TL oldu. Ocak 2011'deki 100 TL, Ocak 2021'de 271,3 TL'ye yükseldi.

Ancak mevduatta elde edilen kazanç, enflasyonla indirgendiğinde tablo değişti. 10 yıl önce TL mevduata yatırım yapan vatandaş, bu dönemde birikimli olarak yüzde 3,5 oranında reel kayıp yaşadı.

2011 yılı Ocak ayında DİBS'e 100 TL'lik yatırım yapan vatandaşın, getiriyi yıllık bazda tahakkuk ederek Ocak 2021'e geldiğinde nominal kazancı 146,3 TL oldu. Ocak 2011'deki 100 TL, Ocak 2021'de 246,3 TL'ye yükseldi.

10 yıl önce DİBS'e yatırım yapan vatandaş, bu dönemde birikimli olarak yüzde 12,4 oranında reel kayıp yaşadı.

2011 yılı Ocak ayında Borsa İstanbul'da BİST 100 endeksine 100 TL'lik yatırım yapan vatandaşın, getiriyi yıllık bazda tahakkuk ederek Ocak 2021'e geldiğinde nominal kazancı 128,8 TL oldu. Ocak 2011'deki 100 TL, Ocak 2021'de 228,8 TL'ye yükseldi.

10 yıl önce BİST 100'e yatırım yapan vatandaş, bu dönemde birikimli olarak yüzde 18,6 oranında reel kayıp yaşadı.

6 finansal yatırım aracı içinde en yüksek getiri altında, en yüksek kayıp BİST 100'de oldu.

SON 1 YILDA BORSA GETİRİDE DOLARI GEÇTİ

Ocak 2021 itibarıyla son bir yıl için bakıldığında, yüzde 49,48'lik nominal, yüzde 30,02'lik reel getiriyle altın zirvede. Euro, yüzde 36,89'luk nominal, yüzde 19,07'lik reel getiriyle ikinci sırada. Onu yüzde 28,32'lik nominal, yüzde 11,61'lik reel getiriyle borsa takip ediyor.

Dolar yüzde 24,82'lik nominal, yüzde 8,57'lik reel getiriyle dördüncü sırada.

TL mevduat ise yüzde 10,82'lik nominal getiriye karşılık yüzde 3,62'lik reel kayıp yaşattı. DİBS de nominal yüzde 6,07'lik getiriye karşılık, yüzde 7,74'lük reel kayıpla en kötü performans gösteren yatırım aracı olarak dikkat çekti.

HESAPLAMAYA DAİR NOT TÜİK, finansal yatırım araçlarının getiri oranlarını, ortalama değerler üzerinden hesaplıyor. Yıllık getiride son bir yıllık ortalama altın fiyatları, ortalama döviz kurları, ortalama mevduat faizleri, ortalama BİST 100 endeks değerleri, ortalama DİBS endeksleri dikkate alınarak hesap yapılıyor. TÜİK'in yıllık nominal ve yıllık getiri oranlarını kullanarak yaptığımız 10 yıllık hesaplamada, 1 yıl sonunda elde edilen getiriler eklenip ya da kayıplar çıkarılarak yola devam edildiği varsayılmıştır.

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