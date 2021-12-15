Son bir yılda Türk Lirası ne kadar değer kaybetti?

TL, sadece ABD doları değil, dünyanın hemen hemen tüm para birimleri karşısında değer kaybediyor. Sozcu.com.tr olarak TL'nin diğer ülke para birimleri karşısında son bir yılda ne kadar değer kaybettiğini derledik. İşte oranlar...

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Türk Lirası’nda tarihi değer kaybı devam ediyor. Lira, sadece dolar karşısında değil, İngiliz sterlininden Çin yuanına, Pakistan rupisinden Danimarka kronuna kadar dünyanın hemen hemen tüm para birimleri karşısında sert değer kayıpları yaşıyor.

Sozcu.com.tr olarak TCMB’in ilan ettiği gösterge kurlara göre, TL’nin diğer ülke para birimleri karşısındaki değer kaybını derledik.

Son bir yılda TL, en fazla değer kaybını Çin yuanı karşısında yaşadı. Dolar/TL bir yılda yüzde 86,3 oranında artarken, Yuan/TL kurundaki artış yüzde 92,2 oldu.

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