SÖZCÜ Kapalıçarşı’da vatandaşlarla konuştu: ‘Zor durumdayız’

Hükümetin uyguladığı ekonomi politikaları ve küresel gelişmelerin etkisiyle TL'deki erime günden güne artarken döviz kuru ve altın fiyatları rekor üzerine rekor kırıyor. Artış o kadar yüksek ki fiyatları takip etmek bile zorlaştı. SÖZCÜ, Kapalıçarşı’daki ‘ayaklı borsa’da vatandaşın nabzını tuttu. TL'deki erimeden dert yanan vatandaşlar, “Zor durumdayız. İhtiyaçtan dolayı altın bozdurmaya geliyoruz. Hazırı yiyoruz. Ülke nereye gidiyor? Yazık! Keşke böyle olmasaydı” sözleriyle isyan etti.

Batuhan SERİM

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın dün akşamki açıklamalarının ardından tekrar yükselişe geçen döviz kurları bugün rekor tazeledi. Cumhur İttifakı’nın diğer ortağı MHP’nin lideri Bahçeli’nin de iktidarın ekonomi uygulamalarına açık destek vermesiyle dövizdeki hareketlilik devam etti.

SÖZCÜ, İstanbul Kapalıçarşı'da ‘ayaklı borsa' olarak bilinen noktada vatandaşların nabzını yokladı.Vatandaşlar, ihtiyaçtan dolayı birikimlerini bozdurmak zorunda kaldıklarını söyledi, TL’deki erimeden dert yandı. Vatandaşların açıklamaları şöyle:

“İHTİYAÇTAN DOLAYI BOZDURUYORUZ”

Ercan Demir: “Ben müteahhidim, müteahhitler destekledi hükümeti ama biz mağduruz. İhtiyaçtan dolayı elimdekileri dövize çevirmeye geldim. Şu an dövizi takip ediyorum. Ödemelerim için elimdekileri bozduracağım

“KEŞKE ÜLKE BÖYLE OLMASAYDI”

Şu an kendime ev alamıyorum. Kirada oturuyorum. Ülke nereye gidiyor bilmiyorum. Yazık! Bu dövizde müteahhit ev yapmaz. Keşke ülke böyle olmasaydı.”

“ARTIK PATLAMA DERECESİNE GELDİK”

Muhammed Emingür: “20 yaşında bir genç olarak düşündüğüm tek şey döviz olmamlı. 10 bin TL borcum var, her geçen gün artıyor. Artık patlama derecesine geldik. Sinir, stresten sedef hastası oldum.”

“BOZDURUP BOZDURUP YİYORUZ”

Ramazan Şen: “Yastık altındakileri bozduruyoruz mecbur. Bozdurup bozdurup yiyoruz. Dövizi olan da (döviz) yükselince TL'ye çeviriyor. Milletin parası dövizde.”

“HAZIRI YİYORUZ”

Türkeş Öztürk: “Döviz aldı başını gidiyor. Zor durumdayız. İhtiyaçtan dolayı altın bozdurmaya geldim. Hazırı yiyoruz… Bizim yastığımızın altı boş, keşke dolu olsa da bozdursak.”

İlginizi Çekebilir 'TL'nin hesap birimi olma işlevi kayboluyor'

İlginizi Çekebilir Erdoğan'ın ‘ekonomik kurtuluş savaşı': İlk söylediğinde dolar 5,78 idi