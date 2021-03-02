Şubat ayında altın ithalatı ilk 5’e giremedi

Dış ticaret açığı yılın ilk iki ayında yüzde 15.3 azalışla 6.4 milyar dolara gerilerken; 2020’de rekor kıran altın ithalatı şubat itibarıyla en yüksek ithalat yapılan kalemler arasından da çıktı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın açıkladığı verilere göre; dış ticaret açığı şubat ayında geçen yıla göre yüzde 10.7 artarak 3.36 milyar dolara çıkarken, ihracat yüzde 9.6 artışla 16.01 milyar dolar oldu.

İhracat şu ana kadarki en yüksek şubat ayı değerini alırken, ithalat şubat ayında yüzde 9.8 artışla 19.37 milyar dolar oldu.

OTOMOTİV İHRACATI YATAY SEYRETTİ

Türkiye’nin en yüksek ihracat yaptığı sektör olan otomotiv sektörünün ihracatı şubat ayında geçen yıla göre yatay kalarak 2.17 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Kazan, makinalar, mekanik cihazlar ihracatı yüzde 11.6 artarak 1.63 milyar dolara, elektrikli makina ve cihazlar ihracatı yüzde 22.2 artarak 912 milyon dolara yükseldi.

En yüksek ithalat yapılan fasıllardan mineral yakıt ve yağlar şubat’ta yüzde 10 azalarak 2.82 milyar dolar; kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar yüzde 23.1 artarak 2.28 milyar dolar, demir çelik ithalatı ise yüzde 51.8 artarak 1.83 milyar dolar oldu.

ALTIN İTHALATI EYLÜLDE REKOR KIRMIŞTI

Verilere göre altın ithalatı Eylül 2020’de yüzde 338.2 artışla 4.24 milyar dolara yükselmiş ve 1989 yılından bu yana aylık bazda rekor kırılmıştı. 2020’nin toplamında yapılan 26.6 milyar dolarlık altın ithalatı da 2019’a göre yaklaşık 2 katına çıkmış oldu. TCMB de bir çok söyleminde altın ithalatının 10 milyar dolarlık tarihsel ortalamanın çok üzerinde seyrettiğine dikkat çekti.

Geçen yıl alışılagelmişin dışında para politikası uygulamaları ve dünyada güvenli liman altına yönelimi artıran corona virüsü salgını nedeniyle temmuz ayından itibaren altın ithalatı ciddi artışlar göstermişti.

Lokaller temmuz sonu ve ağustos ayı başını kapsayan üç hafta içinde 15.5 milyar dolar tutarında döviz ve altın cinsi mevduat artışına gitmiş, bu talebin önemli bölümü de aslında altında yaşanmıştı.

ALTIN İLK 5’E GİREMEDİ

Ticaret Bakanlığı verilerinde altın ithalatı ocak ayında 1.5 milyar dolarla en çok ithalat yapılan 5 kalem arasında son sırada yer aldıktan sonra şubatta bu listeye uzun bir ara sonrası giremedi.

Şekerbank Başekonomisti Gülay Yıldırım, “Şubat ayında altın ithalatının en çok ithal edilen beş kalem arasına giremediğini görüyoruz. Güvenli liman arayışının altına olan talebi tetiklemesi özellikle ağustos ve eylül aylarında altın ithalatında sert yükselişler getirmiş, altın ithalatı yılın kalanında da normalin üstünde seyretmişti. Bu taraftaki normalleşme dolarizasyon ile ilgili bir başlık olarak takip edilmektedir.” dedi.

(REUTERS)

