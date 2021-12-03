Susam fiyatları yüzde 150 arttı

Simit 3.5 TL’ye çıktı ama üretici dertli, susamda fiyat artışı durmuyor.

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Sibel GÜLERSÖYLER Halil ATAŞ

Simidin gelen zamlarla birlikte 3.5 TL'den satışa sunulmasının ardından simidin vazgeçilmezi susamdaki fiyat artışı da dikkat çekti. Yaklaşık yüzde 150'lik artışla kilosu 13 liradan 35 liraya kadar yükselen susam fiyatı fırıncı ve satıcıları kara kara düşündürüyor. Üreticiler, 3.5 lira satış fiyatının dahi masraflarını karşılamadığını söyledi.

HAFTADA 2 ZAM YAPILDI

SÖZCÜ'ye konuşan Bursa Simitçiler ve Unlu Madde İmalatçıları Odası Başkanı Erdal Pınar, “Susama gelen zamlar bu sektörü sekteye uğratıyor. Pazartesi ve cuma iki ayrı zam gelen bir süreçten geçiyoruz. Bugün simide yaptığımız zam dahi masrafları karşılamıyor. Günlük hammaddeye zam geliyor” ifadelerini kullandı.

‘Çin susamı kullanılıyor' iddialarına yanıt

Susam fiyatları artarken ortaya ‘Çin susamı kullanılıyor ve alerjiye neden oluyor' iddiası atıldı ancak üreticiler bunu yalanlayarak Çin susamının maliyetli olduğunu ve susamcıların bu riske girmeyeceklerini belirtti. Erdal Pınar, “Türkiye yılda 160 bin ton susam kullanıyor. Susam Nijerya, Etiyopya ve Sudan'dan geliyor. Çin susamı kullanmıyoruz, Çin'in ürettiği iç pazarında tüketiliyor” dedi.