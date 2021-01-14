Suudilere konut satışları boykot döneminde yüzde 64 geriledi

Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkiler son zamanlarda dış politikadaki görüş ayrılıkları ve İstanbul’da katledilen gazeteci Cemal Kaşıkçı olayı sebebiyle gerginleşmişti. İki ülke arasında tırmanan gerginliğin sonucu olarak Suudiler ekim ayında, Türk mallarını boykot kampanyası başlatmıştı.

İki ülke arasında yaşanan gerginlik Suudiler'in Türkiye'deki konutlara olan ilgisini de azaltmış durumda.

BOYKOT DÖNEMİNDE SATIŞLAR YÜZDE 64 GERİLEDİ

2020 yılında boykotun başladığı ekim, kasım ve aralık aylarında Suudilere satılan toplam konut sayısı 192 oldu. Geçen yılın aynı döneminde ise söz konusu satış adedi 536 olmuştu. Boykot kararının alındığı bu yıl 3 aylık periyotta yaşanan düşüş yüzde 64 oldu.

Sadece aralık ayında Suudilere yapılan konut satışı ise, geçen yıla göre yüzde 68 oranında azalarak 194’ten 62’ye geriledi.

BOYKOT VE PANDEMİ ETKİLİ

İstanbul Emlak Brokerleri Kulübü (İSTEB) Yönetim Kurulu Başkanı Ulvi Özcan konu hakkında sozcu.com.tr’ye yaptığı değerlendirmede yaşanan düşüşte uygulanan boykotun ve pandeminin etkili olduğunu söyledi.

Cemal Kaşıkçı cinayetinin ardından Suudiler’in Türkiye’ye olan ilgisinin azaldığını belirten Ulvi Özcan, “2020 yılında yabancılara yapılan toplam satışlarda da gerileme oldu ama bu oran Suudiler’de çok daha fazla.” dedi.

2020’NİN GENELİNDE DÜŞÜŞ YÜZDE 69

Önceki yıllarda Türkiye’den konut alan yabancılar arasında ilk sıralarda yer alan Suudiler, 2020 yılında sadece 679 konut satın aldı. 2020 yılının genelinde Suudilere yapılan konut satışları 2019 yılına göre yüzde 69 oranında azaldı.

2019’DA DÖRDÜNCÜ, 2020’DE 17. SIRADALAR

2015 yılında Türkiye'den aldıkları toplam 2 bin 704 konut ile Iraklıların ardından ikinci sırada gelen Suudiler, 2016 yılında da 1.886 konut alarak yine Iraklılar'ın ardından ikinci sırada yer aldı.

2017 yılında aldıkları toplam 3.345 konut ile sıralamada yerleri değişmeyen Suudiler, 2018 yılına geldiğimizde aldıkları toplam 2 bin 718 konut ile Irak ve İran'ın ardından üçüncü sıraya geriledi.

2019 yılında ise toplam 2 bin 208 konut alan Suudiler sıralamada Rusya'nın da gerisine düşerek 4. sıraya indi.

2020 yılında ise Suudiler'e yapılan konut satışları, diğer yıllara göre çok düşük kaldı. 2020’de Türkiye'den 679 konut alan Suudiler, sıralamada ise 17. sıraya indi.

YABANCILARA YAPILAN GENEL SATIŞLAR DA DÜŞTÜ

2020 yılında yabancılara yapılan toplam konut satışlarında da düşüş yaşandı. 2019 yılının genelinde yabancılara toplam 45.967 konut satılırken bu rakam 2020 yılında yüzde 10.15 düşüşle 41.298 oldu.

250 BİN DOLARLIK EV ALAN TÜRK VATANDAŞI OLUYOR

2018 yılının Eylül ayı sonunda yapılan düzenleme ile Türk vatandaşlığı kazanımında 2 milyon dolarlık sabit sermaye yatırımı şartı 500 bin dolara, taşınmaz alımındaki 1 milyon dolarlık sınır ise 250 bin dolara düşürülmüştü. Yatırımını veya bankalardaki mevduatını 3 yıl boyunca çekmeyen ya da satın aldığı gayrimenkulü 3 yıl boyunca satmamayı taahhüt eden yatırımcılara, ömür boyu Türk vatandaşı olma hakkı veriliyor.

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