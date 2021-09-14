Suya göre tarımsal üretim dönemi

Tarım ve Orman Bakanlığı, kuraklığın önüne geçebilmek amacıyla suya göre üretim planlanması yapılacağını duyurdu. Buna göre, daha az su tüketen bitkiler teşvik edilecek ve su tüketimini azaltan uygulamalar desteklenecek.

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Tarım ve Orman Bakanlığı, iklim değişikliği ve kuraklığın olumsuz etkilerini azaltmak için, suya göre üretim planlaması yapılacağını, bu kapsamda daha az su tüketen bitkilerin teşvik edileceğini duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanı Bakir Pakdemirli, “Yeraltı su kullanımını azaltmaya ve daha az su tüketen bitkilerin üretimini artırmaya yönelik destekleme modelleri oluşturuluyor” dedi.

MISIRA DESTEK YOK, MERCİMEK VE NOHUTA VAR

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, suya göre üretim planlanması yapılarak, daha az su tüketen bitkilerin teşvik edileceği ve su tüketimini azaltan uygulamaların destekleneceği kaydedildi.

Ayrıca, bakanlıkça yer altı sularının yetersiz seviyede ve su kısıtının olduğu havzaların belirlendiğini, bu havzalarda su tüketimi yüksek olan mısır gibi ürünler yerine, su tüketimi az olan bitkileri yaygınlaştıracak tedbirlerin alındığı belirtildi.

Bu kapsamda, su kısıtı olan tarım havzalarında damla sulama yapmayan dane mısır üreticilerine fark ödemesi desteğinin ödenmeyeceği, buna karşılık bu havzalarda daha az su tüketen mercimek veya nohut yetiştiren çiftçilere ilave yüzde 50 fark ödemesi desteği, yem bezelyesi, fiğ, macar fiği, burçak ve mürdümük eken çiftçilere ise ilave yüzde 50 yem bitkileri üretim desteği ödeneceği açıklandı.

YÜKSEK DÜZEYDE TASARRUF HEDEFİ

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bakan Pakdemirli, sulama suyunda tasarruf tedbirlerini almaya devam ettiklerini belirtti.

Pakdemirli, “Tarla içi geliştirme hizmetlerinin yerine getirilmesi gibi sulama açısından önemli altyapı çalışmalarının tamamlanması ve kapalı sulama sistemlerine geçişle birlikte sulama suyunda çok yüksek düzeyde tasarruf sağlanacaktır” dedi.

“Arazi toplulaştırma projelerinin sulama projeleri ile uyumlu şekilde yapılmasına devam edilmesi gibi uygulamalar da su verimliliğimizi artıracak” diyen Pakdemirli, “Borulu sistemler ve bu sistemlerle tasarlanan proje alanlarında yağmurlama ve damla sulama yöntemlerinin uygulanması daha fazla alanın sulanmasına imkân sağlayacak ve ilave sulanan alanlar ile ulusal ekonomiye daha fazla katkı sunulacak” diye konuştu. (DHA)

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