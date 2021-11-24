Swap nedir, swap anlaşması ne demek?

Swap, son dönem sıkça dile getiriliyor ancak anlamını çok az kişi biliyor. İngilizce'de ‘takas' anlamına gelen swap, iki tarafın belirli bir vade ile farklı para birimlerini belirlenmiş bir faiz ile değiş tokuş yapmaları anlamına geliyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) azalan rezervlerini güçlendirmek için yurt içi ve yurt dışı bankalarla döviz-TL takası (swap anlaşması) yapıyor.

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Ekonomi ile yakından ilgilenenlerin aşina olduğu swap kelimesinin anlamı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Kavramların bazıları zaman zaman vatandaşın kafasını karıştırıyor. Bunlardan biri de swap oldu. Swap, finans dünyasında ise iki tarafın finansal araçlarını takas ettiği sözleşme olarak adlandırılır.

SWAP NEDİR, NE ANLAMA GELİYOR?

İngilizce’de ‘takas’ anlamına gelen swap sözcüğü, iki tarafın belirli bir vade ile farklı para birimlerini belirlenmiş bir faiz ile değiş tokuş yapmaları anlamına geliyor. Vade sonunda işlem tersine çevriliyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) azalan rezervlerini güçlendirmek için yurt içi ve yurt dışı bankalarla döviz-TL takası (swap) yapıyor

Swap işlemlerinde, faiz oranları ile döviz kurlarındaki değişmeler sonucunda ortaya çıkan riski en aza indirmek amaçlanıyor.

TCMB'nin Çin ile 6 milyar dolar, Katar ile de 15 milyar dolar ve Güney Kore ile 2 milyar dolar olmak üzere toplam 23 milyar dolara ulaşan swap anlaşması bulunuyor.

BEA İLE SWAP GÖRÜŞMESİ YAPILIYOR

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu bugün Türkiye'yi ziyaret eden Birleşik Arap Emirlikleri yetkilileriyle iki ülke arasında olası bir swap anlaşmasına yönelik ön görüşme yürütüyor.

Reuters'a bilgi veren konu hakkında bilgi sahibi iki kaynak da Kavcıoğlu'nun bugün Cumhurbaşkanlığı'nda gerçekleştirdiği görüşmelerini doğruladı.

TCMB konuya ilişkin yorum yapmadı.

Abu Dabi yetkililerinin Türkiye'ye gerçekleştirdikleri ziyarette Türkiye'ye doğrudan yatırımları da kapsayan bir dizi yatırım anlaşması da imzalanıyor.

Türkiye ve BAE on yıl önce gerçekleşen Arap ayaklanmalarından bu yana bölge ülkelerinde nüfuz sahibi olabilmek için birbirleriyle rekabet ediyorlar. İki ülke Libya'daki iç savaşta karşı tarafları desteklemişti ve ülkeler arasındaki fikir ayrılıkları Doğu Akdeniz ile Körfez Arap ülkeleri arasındaki gerilimde de kendini göstermişti