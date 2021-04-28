Tam kapanmadan tam açlık çıktı

Müslüm EVCİ İlker KILIÇASLAN

Türkiye yarın başlayacak 17 günlük tam kapanmaya hazırlanırken, muhalefet vatandaşa ekonomik destek verilmeden bu kararın alınmasını eleştirdi. “Erdoğan'ın kapanmasından tam açlık çıktı” yorumu yapıldı. Muhalefet kanadından gelen açıklamalar şöyle:

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağababa: 1 yıllık salgınla mücadelenin kazanımlarını lebalep kongrelere kurban eden Erdoğan'ın tam kapanmasından işçiye ve esnafa yine tam açlık düştü. Ortada herhangi bir gelir güvencesi olmadan, kira ve fatura desteği olmadan, SGK ve BAĞ-KUR prim borçları için bir destek olmadan esnafa ‘tam kapanacaksınız' demek ‘aç kalacaksınız' demekten başka bir şey değildir. Bu kapanmanın diğer bir anlamı da ekmeği ve geliri elinden alınan milyonlara açık açık ‘virüsten değil ama açlıktan ölebilirsiniz'den başka bir şey değildir.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan: Bütün dünya kapanıyor ama aynı zamanda vatandaşına doğrudan destek veriyor. Küçük işletmeler, esnaf, gündelikle geçinenler, bütün vatandaşlarımız 3 hafta boyunca mağdur kaldılar. Biz hükümetten acilen bir destek paketi açıklamasını bekliyoruz.

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu: Kapanmadan mağdur olan bütün hanelere, acilen herhangi bir şart ve başvuru olmaksızın, yetişkinler için 1000 TL, çocuklar için de 500 TL'den az olmamak üzere nakdi hibe desteği sağlanmalıdır.

Memleket Hareketi kurucusu Muharrem İnce: Yönetemedikleri pandemi sürecinde millete iki seçenek sundular; ya açlık ya hastalık! Promptere soralım: Lebalep kongre yapmak da yasak mı? Millet yiyecek aş, çalışacak iş bulamazken yandaş beslemeye devam mı?

Yılmaz Özdil'den çok konuşulan paylaşım

Türkiye önceki gece sosyal medyada tam kapanma kararını tartıştı. “Üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması için işçilerin çalışmaya devam ettiği önlemler dizisine tam kapanma denemez” diyen vatandaşlar, ekonomik desteksiz kapanmaya çok sayıda eleştiri yöneltti. SÖZCÜ yazarı Yılmaz Özdil'in yaptığı bir paylaşım ise çok sayıda beğeni aldı. Nasrettin Hoca'nın türbesinin fotoğrafını paylaşan Yılmaz Özdil, bir cümleyle vaziyeti anlattı: Nasreddin Hoca türbesinde tam kapanma… Kapısında kilit var, etrafı açık.

Takipçileri, Özdil'in paylaşımının altına “Nasrettin Hoca fıkrasında yaşıyoruz” yorumu yapıldı.

Her haneye bin 500 liralık destek verin

DEMOKRAT Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, iktidarın tam kapanma kararının ardından yaptığı paylaşımda “Esnaf ne yiyecek? Hangi parayla geçinecek? Destek yok mu destek?” diyerek her haneye bin 500 lira verilmesini önerdi.

“Joe Biden unutuldu. Tam kapanma konuşuldu. Gündem değiştirmede üzerinize yok. Bidona gelince Sayın, esnafa gelince kapayın. Sayın Cumhurbaşkanı” diyen Enginyurt, Twitter'dan şu eleştirileri getirdi:

“Anlaşıldı! Ölen ölsün, kalan sağlar bizimdir diyorsunuz. Tam kapatılsın diyenler! Tam kapatıldı. Mutlusunuz değil mi? 100 bin kişilik kongreleri yaptınız, bayramda iş yaparız umudunu yaşayan esnafı batırdınız. Kararları destekleyenler! Anlaşıldı sizin tuzunuz kuru. Esnaf ne yiyecek? Hangi parayla geçinecek? Kapattım demekle, her iş halledilmiş olmuyor.” İsmail AKDUMAN/SÖZCÜ

Artık para kazanma değil ayakta kalma derdindeyiz

CHP Milletvekili Burcu Köksal, Afyonkarahisar'da, Manisa Milletvekilleri Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ve Bekir Başevirgen de Manisa'da esnafı dinledi. Vekiller, esnafa bir dokundu, bin ah işitti.

Afyonkarahisar'da bir çiçekçi esnafı “Dükkanım kira. Destekler için 2 sefer müracaat ettik ama bir sonuç alamadık. Yaklaşık 4 aydır siftah yapmadan dükkânı kapatıyorum, belki daha fazla” diye dert yandı. Dükkan kirasını borçla ödediğini belirten bir motosiklet tamirci ise “Dükkanımın kirasını borçla ödüyorum. BAĞ-KUR'umu ödeyemiyorum. Destek alamadım. Zaten bu şekilde de fazla gitmez, 1-2 ay sonra dükkânımı kapatırım” ifadesini kullandı.

Manisa esnafı ise artık para kazanmak değil ayakta durma derdine düştüklerini söyledi. 40 yıllık esnaf Muharrem Burgurcu, “Destek filan istemiyoruz. Yeter ki onlar da bizden almasın” derken, manav Nuri İnce “Devletin işi artık ağalarla. Pandemide esnafı düşünen yok. Tam kapanmada destek olmazsa bayramdan sonraki halimiz felaket” diye konuştu.

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