Tarım-ÜFE kasımda yıllık yüzde 24,35 arttı

TÜİK'e göre 2021 Kasım'da Tarım-ÜFE aylık yüzde 4,57, yıllık yüzde 24,35 arttı. Ağustos ayında son 26 ayın zirvesine çıkan endeks, kasım itibarıyla da 2019 Ocak'tan bu yana son 34 ayın en sert aylık artışını kaydetmiş oldu.

Sozcu.com.tr

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Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2021 Kasım’a ilişkin açıkladığı Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım-ÜFE), çiftçinin enflasyonunun artmaya devam ettiğini ortaya koydu.

Buna göre, Tarım-ÜFE 2021 Kasım’da bir önceki aya göre yüzde 4,57, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 21,22, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24,35 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 22,36 yükseldi.

Endeks, 2019 Ocak’tan bu yana son 34 ayın en sert aylık artışını kaydetmiş oldu. Tarım-ÜFE ağustosta aylık yüzde 1.77, yıllık yüzde 24.69 yükselmiş; böylece endeks, Haziran 2019’dan bu yana en yüksek seviyeyi görerek 26 ayın zirvesine çıkmıştı.

Sektörlerde bir önceki aya göre tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 4,29, balık ve diğer balıkçılık ürünlerinde yüzde 5,73, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 12,09 artış gerçekleşti.

Ana gruplarda bir önceki aya göre canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 2,37 artış, tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 8,34 artış, çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 1,81 azalış gerçekleşti.

YILLIK YÜZDE 105’LİK ARTIŞ

Yıllık artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla, yüzde 4,67 ile çeltik ve yüzde 5,07 ile üzüm oldu.

Buna karşılık, yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, yüzde 105,21 ile lifli bitkiler, yüzde 43,03 ile tahıllar (pirinç hariç), baklagiller ve yağlı tohumlar ve yüzde 36,63 ile canlı kümes hayvanları ve yumurtalar oldu. Bir önceki yılın aynı ayına göre en fazla azalış gösteren alt grup ise yüzde 14,19 ile turunçgiller oldu.

90 MADDENİN 59’UNUN FİYATI ARTTI

Bir önceki aya göre azalış gösteren alt gruplar sırasıyla, yüzde 18,99 ile tropikal ve subtropikal meyveler ve yüzde 0,57 ile yumuşak çekirdekli meyveler ve sert çekirdekli meyveler oldu.

Buna karşılık, aylık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, yüzde 25,32 ile lifli bitkiler, yüzde 8,58 ile diğer ağaç ve çalı meyveleri ile sert kabuklu meyveler ve yüzde 7,40 ile tahıllar (pirinç hariç), baklagiller ve yağlı tohumlar oldu.

Kasım 2021’de, endekste kapsanan 90 maddeden, 25 maddenin ortalama fiyatında azalış olurken 6 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 59 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.

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