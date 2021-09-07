Tarım ve Orman Bakanlığı 3 yılda yap-boza çevrildi

Bekir Pakdemirli, bakan olduktan sonra 8 merkez birimin daire başkanı ve genel müdürlerini 36 kez değiştirdi.

Hayati ARIGAN

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Tarım ve Orman Bakanlığı görevini 3 yıldır sürdüren Bekir Pakdemirli, göreve geldiği günden bu yana 8 merkez birimin daire başkanı ve genel müdürünü toplam 36 kez değiştirdi. Pakdemirli son olarak Brüksel'e tarım müşaviri olarak petrol mühendisi, Cenevre elçiliğine ise siyasal bilgiler mezunu iki kişiyi atadı. Türkiye'nin ciğerlerini yakan orman yangınlarındaki yetersiz müdahale nedeniyle eleştirilerin hedefinde yer alan Pakdemirli'nin birbirinden önemli hizmet biriminin daire başkanlarını ve genel müdürlerini sürekli değiştirmesi bürokratları huzursuz etti.

Pakdemirli'nin göreve gelmesinin ardından bugüne Strateji Geliştirme Başkanlığı'na 6 daire başkanı, Eğitim Yayım Dairesi Başkanlığı'na 5 daire başkanı, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'ne 4 genel müdür, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı'na 4 daire başkanı, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na 4 daire başkanı, Personel Genel Müdürlüğü'ne 4 genel müdür, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü'ne 3 genel müdür ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'ne 3 genel müdür atandı.

Bakan tarafından tanıtımı yapılan Elektrikli Traktör Projesi ile Kulak Küpesi Projesi ise aktarılan milyonlarca lira fona rağmen hayata geçmedi.

PROJELER BİTİRİLEMEDİ

İki yıl önce prototipi tanıtılan elektrikli traktör projesi hâlâ hayata geçirilemedi. Bakan Pakdemirli, yılbaşında yaptığı açıklamada “İlk 3 ay içerisinde elektrikli traktörümüz hazır” demesine rağmen henüz seri üretime geçilemedi. Projeyi TİGEM ve Strateji Daire Başkanlığı fonladı, Ziraat Bankası da ortak oldu. Fikir babası Bakan Pakdemirli'nin olduğu büyük baş hayvanlar için tasarlanan yeni tip kulak küpesi projesi ise hayata geçirilemedi.