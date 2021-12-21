Tarımsal girdi enflasyonu rekor kırdı

TÜİK, ekim ayı tarımsal girdi enflasyonunu açıkladı. Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi, ekimde 29,58'le tarihi zirvesine çıktı.

Sozcu.com.tr

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarımsal girdi fiyat endeksini açıkladı.

Tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım-GFE) Ekim’de yıllık yüzde 29,58 ve aylık yüzde 4,17 arttı. Böylece çiftçinin tarımsal faaliyetlerini gerçekleştirmek için üretim ve yatırım amaçlı satın aldığı girdilerin maliyet unsuru olarak değişkenliğini izleyen 2004 bazlı Tarım-GFE hem aylık hem de yıllık bazda rekor kırdı.

Tarım-GFE 2021 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 4,17, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 22,19, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 29,58 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 23,60 artış gerçekleşti.

GÜBRE YİNE ZİRVEDE

Yıllık artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla, yüzde 12,11 ile tohum ve dikim materyali ve yüzde 14,81 ile malzemeler oldu. Buna karşılık, yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, yüzde 90,15 ile gübre ve toprak geliştiriciler ve yüzde 43,94 ile çiftlik binaları (ikamet amaçlı olmayanlar) oldu.

Aylık artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla, yüzde 1,36 ile malzemeler ve yüzde 1,54 ile veteriner harcamaları oldu. Buna karşılık, aylık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, yüzde 14,97 ile gübre ve toprak geliştiriciler ve yüzde 5,50 ile tohum ve dikim materyali oldu.

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