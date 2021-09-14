Tartışılan projeye bakanlıktan onay

Yoğun yapılaşma nedeniyle kamuoyunda tartışılan Bodrum’daki The Bo Viera projesinin son halini inceleyen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı projeye onay verdi. Şirket 139 dönümlük arazide 310 konut, 90 odalı otel ve 7 ticari yapı inşa edecek.

İsmail ŞAHİN

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Muğla’nın Bodrum ilçesi Gündoğan Çetibeli mevkiinde Besa Grup tarafından inşa edilen The Bo Viera adlı lüks konut ve otel projesinin son haline Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan vize çıktı. Hazırlanan Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporu bakanlık tarafından onaylandı.

MAHKEME ÇED İSTEMİŞTİ

Projenin daha önceki sürecinde; “Turizm Konaklama Tesisi, Tatil Evleri (Konut), İskele ve Kıyı Düzenlemesi Projesi” için, Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından 31 Mart 2020 tarihinde “ÇED Gerekli Değildir” kararı verilmişti.

Ancak söz konusu kararı, Muğla 2. İdare Mahkemesi, tesis kapasitesinin 500 odayı aştığını belirterek ÇED sürecine tabi tutulması gerektiği sonucuna varmıştı.

Bu kapsamda hazırlanan ÇED raporu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇED Raporu İnceleme Değerlendirme Komisyonu tarafından incelendi ve 10 Eylül 2021 tarihinde onaylandı.

KIYI DÜZENLEMESİNDEN VAZGEÇİLDİ

1704 sayfalık ÇED raporuna göre, BESA Marin Turizm işletmeleri, projenin önceki halinde yer alan kıyı düzenlemesi ve iskele yapılarından vazgeçti.

İnşaat süreci devam ederken ruhsat ve eklerine eklerine aykırı yapılan imatlardan kaynaklı şantiye çalışmaları durdurulmuş ve ruhsatlar dondurulmuştu.

Durdurma işleminden sonra, 54 bağımsız bölümün bulunduğu 12 blok için yıkım kararı çıkmış, bu arada tadilat proje çalışmalarına başlanmıştı.

300 MİLYON LİRA GELİR BEKLENTİSİ

Yapı adedi ve tipinde yapılan değişiklikle, 7 Eylül 2020 tarihinde tadilat ruhsatları verildi. Buna göre, 309 ada 1 parselde 261 bağımsız bölümden oluşan 75 blok, 305 ada 3 parselde 56 bağımsız bölümden oluşan 14 blok ortaya çıktı. 309 ada 2 parsel için ise tadilat çalışmaları devam ediyor.

ÇED raporuna göre, toplam 139 bin metrekare büyüklüğüne sahip 3 parselde verilen ilk yapı ruhsatlarına göre toplamda 337 bağımsız bölümden oluşan 87 blok yer alacaktı. Projesinin son hali 90 odalı otel, 310 konut, 7 ticari yapı olarak planlandı.

BESA Grup toplam 171 milyon lira yatırım yapacağı proje için 5 yılda konut satışında 300 milyon lira, otel işletmeciliğinden yıllık 17 milyon lira gelir bekliyor. Şirket 2023 yılına temmuz ayı sonuna kadar The Bo Viera adlı projeyi tamamlamayı hedefliyor.

NE OLMUŞTU?

2019 yılında SÖZCÜ’nün haberleri üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bizzat The Bo Viera’nın olduğu bölgeye giderek denizden ve karadan denetim yapmış ve projenin ilk etabında inşa edilen konutlar ve eklentilerle ilgili mimari projeye aykırı unsurların yıkılması talimatını vermişti.

Mimari projeye aykırı olarak inşa edilen 26 adet yapının ayrık olan düzeninin birleştirilerek tek bir yapı olarak inşa edildiği, birleştirilen blok aralarının ayrıca kullanıma açıldığı tespit edilmiş.

Üç adet istinat duvarı ve plaja inmeyi sağlayan asansör kulesinin de ruhsatsız olarak inşa edildiği ortaya çıkmıştı. Bodrum katların ise açığa çıkartılarak deniz manzaralı hale getirildiği belirlenmiş, ardından projede yıkımlar gerçekleşmişti.

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