Tasfiye edilen tasarruf finansman şirketleriyle ilgili karar

Temmuz ayında tasfiye edilen 21 faizsiz konut şirketiyle ilgili karar geldi. BDDK ve TMSF'den yapılan açıklamada, "Tasfiye halindeki 21 şirketten 6'sının sözleşmeleri, Katılım Evim ve İmece Evim’e devredilecektir" denildi. Birevim A.Ş’nin ise, daha önce Çözüm Tasarruf A.Ş adlı firmayı devralmasına onay verildiği belirtildi.

Sozcu.com.tr

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), tasfiye halindeki tasarruf finansman şirketleriyle ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, tasfiye halindeki 21 şirketten 6’sının sözleşmelerinin, Katılım Evim ve İmece Evim'e devredileceği ifade edildi.

Açıklamada, “Birevim A.Ş'nin ise, daha önce Çözüm Tasarruf A.Ş adlı firmayı devralmasına onay verilmiştir” denildi.

TEMMUZ AYINDA TASFİYE EDİLMİŞLERDİ

BDDK, intibak planını yeterli görmediği 21 tasarruf finansman şirketini temmuz ayında tasfiye etmişti. 21 şirketin TMSF yönetiminde, 8 şirketin ise kendi yöneteceği süreçle tasfiye edileceği duyurulmuştu. Tasarruf finansmanında faaliyette ise 6 şirket kalmıştı.

TMSF’nin internet sitesinde bugün yapılan bir açıklamayla, “BDDK ve TMSF olarak dört aydır yaptığımız çalışmalar neticesinde, tasarruf finansman şirketlerinin yaptığı uzun vadeli sözleşmeler nedeniyle tasfiye sürecinin 10 yılı aşacağı öngörüldüğünden, faaliyetlerine devam eden iki şirketin talepleri kabul edilmiştir. Tasfiye halindeki 21 şirketten 6 şirketin sözleşmeleri, Katılım Evim ve İmece Evim'e devredilecektir” denildi.

Açıklamada, “BDDK ve TMSF'nin çözüm için yürüttüğü çok yönlü çalışmaların sonucunda; Katılım Evim ve İmece Evim firmalarıyla, var olan şartlarda tasarruf sahipleri için olabilecek en iyi çözümolarak, mevcut sözleşmeleri devralmaları konusunda anlaşma sağlanmıştır. Birevim A.Ş'nin ise, daha önce Çözüm Tasarruf A.Ş adlı firmayı devralmasına onay verilmiştir” ifadelerine yer verildi.

‘MÜŞTERİLERİ BEKLEMEDEN EV ALABİLECEK’

Açıklamaya şöyle devam edildi:

“Tasarruf finansman sektörüne güvenin yeniden tesis edilmesi ve kaygıların giderilmesi için, büyük özveri gösteren iki şirketle imzalanacak anlaşma sayesinde, tasfiye halindeki 21 şirketten 6 tanesinin müşterileri, yıllarca beklemeden, en az mağduriyetle ev veya otomobil sahibi olabilecektir.

Devir protokollerinin TMSF ve BDDK kurullarında onaylanmasının ardından, detaylar TMSF, BDDK ve şirketlerin internet sitesinden önümüzdeki günlerde duyurulacaktır.

Tasfiye çalışmaları devam eden 21 firmanın ortakları ve kanuni temsilcileri ile ilgili 6183 sayılı kanun kapsamındaki takipler kesintisiz sürdürülecektir.

BDDK ve TMSF tarafından, geride kalan 15 şirketle ilgili etkin ve yoğun çalışmalara devam edilmektedir.”

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