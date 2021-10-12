TEİAŞ’ın özelleştirilmesinde hedef değerli araziler

Elde kalan az sayıdaki kamu kurumunu özelleştirmek isteyen hükümet, sahip olduğu altyapı ve arazi varlığıyla dikkat çeken TEİAŞ’ı bir an önce elden çıkarmak istiyor.

Taylan BÜYÜKŞAHİN

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Hükümetin yeni kaynak ve rant yaratma politikalarının en önemli parçalarından birisini enerji oluşturuyor. Elektrik üretim, dağıtım ve perakende satışı özelleştiren hükümetin yeni hedefi, enerji sektöründe kamunun elinde kalan son değerli kurumlardan birisi olan Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ) oldu. Elektrik Mühendisleri Odası'nın (EMO) raporunda, TEİAŞ'ın ülkenin beyni olduğu ifade edilerek, stratejik olarak özelleştirilmenin asla kabul edilemeyeceği vurgulandı.

Raporda, TEİAŞ'ın yurdun dört bir tarafındaki 753 trafo merkezinin değerli araziler üzerinde olduğu ve 71 bin kilometrelik nakil hatlarının geçtiği araziler üzerinde irtifak hakkının olduğu belirtilerek, özelleştirilme sonrası kurumun yüksek kâr hırsına kurban edileceği kaydedildi. TEİAŞ'ın yaptığı görev itibarıyla şu an kamu tekeli olduğunun hatırlatıldığı raporda, “Türkiye'nin doğusu ile batısını birbirine bağlayan uzun hatlar elektrik şebeke güvenliğinde olduğu kadar milli güvenliğin de bir parçasıdır. TEİAŞ elektrik sisteminin beynidir. Beyni kiraya verilmiş bir elektrik sisteminde sistem çökmeleri kaçınılmazdır” ifadelerine yer verildi.

YANDAŞ İÇİN PROJE

TEİAŞ'ın 2020 verilerine göre, kurumun varlıkları 27 milyar 879 milyon lirayı ve dönem kârı da 4 milyar 648 milyon lirayı buluyor. EMO'nun raporunda ayrıca Çanakkale ve İzmit Körfez Geçiş projeleri ile TEİAŞ'ın yüz milyonlarca liralık iki önemli yatırımının kamu eliyle yaptırılıp yandaş şirketlere peşkeş çekileceği belirtildi.

Türkiye'nin en stratejik kurumu

Enerji sektöründe daha önce üretimden dağıtıma kadar yapılan özelleştirmelerin eleştirildiği EMO TEİAŞ Raporu'nda, vatandaşın pahalı enerjiye mahkum bırakıldığı belirtildi. Savunmadan sağlığa kadar ulusal güvenliği ilgilendiren her noktada TEİAŞ'ın kesintisiz ve kaliteli elektriğe ulaşım zincirinde en önemli halka olduğuna dikkat çekilen raporda, “TEİAŞ, Türkiye'nin en stratejik kurumudur. Ülkenin şalteri ve arz güvenliğinin garantisidir, yabancı ellere bırakılamaz” denildi.