Tekstil devi AKTEKS’in fabrikaları icradan satılıyor

Gaziantep 1. Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulan AKTEKS Akrilik İplik Sanayi ve Ticaret A.Ş, kısa sürede tekstilde Türkiye'nin önde gelen firmaları arasına girmeyi başardı. Bu yükselişi sürekli devam eden firma, teşviklerden yararlanarak Halep'te de bir tekstil fabrikası kurdu.

UZUN YILLAR İSO 500’DEYDİ

2005’te Suriye’deki fabrikasında çıkan yangın sonrasında bu fabrikaya ait makinelerini Türkiye'ye getiremeyince ilk sarsıntıyı geçiren, son yıllarda da her yıl Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşu arasına girmeyi başaran firmanın yöneticileri, defalarca, bakanların, bürokratların elinden başarı plaketleri aldı.

Ancak, firma Suriye’de yediği darbe sonra irtifa kaybetmeye başladı. 2015’in sonuna kadar süren bu düşüş nedeniyle bankalara olan kredi borçlarını ödemekte güçlük çeken AKTEKS Akrilik İplik Sanayi ve Ticaret AŞ.’nin Gaziantep 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde görülmekte olan davaları sonrasında iflasına karar verildi.

37 YILLIK MAZİSİ VARDI

AKTEKS Akrilik İplik Sanayi ve Ticaret A.Ş., Gaziantep 1. Organize Sanayi Bölgesi’nde, 1984 yılında kuruldu. Ağırlıklı olarak halı ipliği üreten şirket sektörün büyükleri arasında yer alıyordu. Yaptığı yatırımlarla ilerleyen yıllarda triko ipliği ve fantezi efektli iplik imalatları da yapmaya başladı.

Uzun yıllar İSO 500 listesinde yer alan şirket, son olarak 2011 yılı listesinde 221 milyon TL ciro ve 789 çalışanı ile 407’nci sırada yer aldı. İşlerinin iyi olduğu 2000’li yılların başlarında istihdam sayısıNI 2 bin 400'e kadar yükselen AKTEKS, 2001 yılında enerji sektörüne de girdi.

YURTDIŞINA AÇILMIŞTI

O yıllarda peş peşe yatırımlar yapan şirket 2002’de Suriye’nin Halep şehrinde triko iplik tesisi ve 2003 yılında Ceyhan Yumurtalık Serbest Bölgesi’nde akrilik elyaf fabrikası kurarken, diğer yandan da Gaziantep’teki yatırımlarını büyüttü.

İhracatta da aktif olan AKTEKS, Almanya, Danimarka, İtalya, Belçika, Fransa, İngiltere, Hollanda, Yunanistan, Romanya, Macaristan, Polonya, Iran, Suriye, Mısır, Lübnan, Ürdün, Suudi Arabistan, Fas, Cezayir, Japonya, ABD, Kanada, Rusya ve Beyaz Rusya’ya ihracat yapıyordu.

BANKALAR HACZE GİTTİ

Üst üste yediği darbeler nedeniyle kredi borçlarını ödeyemeyen AKTEKS için iflas kararı verilmesinin ardından alacaklı bankalar tarafından icra takibi başlatıldı.

Bu süreçte borçlarını ödemeye çalışan firmanın kalan malları için alacaklı bankalar tarafından haciz yoluna gidildi. Son olarak Gaziantep İcra Dairesi tarafından şirketin 4 fabrikasıyla, bu fabrikalara ait makineler ve 4 arsa için satış kararı verildi.

Yaklaşık 54 milyon 526 bin TL muhammen bedelle icra yoluyla yapılacak satışın ilki 3 Eylül 2021, ikincisi ise 30 Eylül 2021'de gerçekleştirilecek.

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