TESK Başkanı Palandöken: Taşımacı esnafımıza zorunlu köprü ve otoyol geçişleri tamamen ücretsiz olmalı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, akaryakıta gelen zamlar karşısında esnafın zorlandığını belirterek, “Taşımacı esnafımıza zorunlu köprü ve otoyol geçişleri en azından bir süre tamamen ücretsiz olmalı” dedi.

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Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, akaryakıta gelen zamlar karşısında esnafın zorlandığını ve bu zamların A'dan Z'ye tüm ürünleri olumsuz etkilediğini belirterek, “Taşımacı esnafımıza zorunlu köprü ve otoyol geçişleri en azından bir süre tamamen ücretsiz olmalı” dedi.

Esnafın en önemli maliyet kalemi akaryakıt olduğu için ticari akaryakıt verilmesi gerektiğini söyleyen TESK Başkanı Palandöken, “Akaryakıt kalemi esnafımızın en önemli maliyet kalemiyken, A'dan Z'ye tüm ürünlerin fiyatlarına da doğrudan etki ediyor. Eşel mobil sistemi ile büyük bir kısım pompaya yansımasa bile artık yansıyan artışlar, son gelen zamlar esnafımızı çok zorlamaya başladı. Yolcu ve yük taşımacılığında doğrudan maliyet kalemini artırarak kazancın azalmasına bu akaryakıt zamları sebep oluyor. Esnafımız bu zamlar karşısında zorlanırken fiyatları da vatandaşa yansıtmamak için kendinden tasarruf ediyor. Esnafın zorlanması doğrudan vatandaşın cebine yansıyor. Bu da enflasyon başta olmak üzere ekonomiyi olumsuz etkiliyor. Ticari araçlar için ticari akaryakıt verilmesi şu noktada en önemli beklenti haline geldi” ifadelerini kullandı.

MUAFİYET TALEBİ

Taşımacı esnafının en azından bir süre zorunlu köprü ve otoyol geçişlerinden muaf olması gerektiğini belirten Palandöken, şunları söyledi:

“Ticari akaryakıttan sonra maliyet kalemlerinin en önemlilerinden birisi de zorunlu köprü ve otoyol geçiş ücretleri. Esnafımızdan bu ücretler en azından bir süre pandeminin etkileri tamamen azalana kadar alınmamalı. Bununla birlikte pandemi süreci boyunca bu geçişler nedeniyle gelen cezalar, bu cezalardan doğan icralar da durdurulmalı. Şoför esnafımızın maliyetini artıran bu durumların çözülmesi, vatandaşın da cebini doğrudan etkileyecektir. Esnafımızın maliyetleri artmadığı sürece hiçbir şekilde hiçbir ücrete zam da yapmaz. Dolayısıyla piyasalarda fiyat artışlarının müsebbibi olarak gösterilen esnafımızın bu zan altında kalmaması için ticari akaryakıt ve zorunlu köprü otoyol geçişlerinde destek verilmeli.” (İHA)

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