TESK Başkanı Palandöken: Yapılandırma başvuru süresi yıl sonuna kadar uzatılmalı

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Yapılandırma başvuru süresi yılsonuna kadar uzatılmalı, taksit ödemeleri de 2022 başında başlamalı” dedi.

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Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, kısıtlamaların kalkmasının ve yapılandırma süresinin eylül ayı sonuna kadar uzatılmasının esnafa nefes aldırdığını belirtti.

Palandöken, “1,5 yıldır işyeri kapalı olan esnafın borçlarını kapatması kısa zamanda mümkün değil. Yapılandırma başvuru süresi yıl sonuna kadar uzatılmalı, taksit ödemeleri de 2022 başında başlamalı” dedi.

“TEK BORÇ SGK VE VERGİ DEĞİL”

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada esnaf ve sanatkarların borçlarının ertelenmesini talep etti. Esnafın tek borcunun vergi ve SGK primleri olmadığını ifade eden Palandöken şöyle konuştu:

“Esnaf 1,5 yıllık kapalı olunan dönemde bankalara borçlandı, tedarikçilere borçlandı, çek ve senetlerini ödeyemedi. Borçlarının bir kısmını kapatabilmek için tüm birikimini tüketen esnafın birikmiş borçlarını kısa sürede kapatmasının imkanı yok.

İşlerin yeni yeni açılmaya başladığı bu dönemde hem güncel vergi ve prim borçlarını hem de yapılandırma borçlarını ödemeye çalışmaları esnafın üzerinde büyük bir baskı oluşturuyor. En azından geçmiş dönem vergi ve prim borçlarını ödeyebilmeleri için yapılandırma taksit ödemeleri 2022 yılında başlamalı. Başvuru süresi de yıl sonuna kadar uzatılmalı.” (İHA)