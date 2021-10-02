TESK’ten gıda ve enerji israfı vurgusu

Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Ülkemizde günde 100 milyona yakın ekmek üretiliyor ve bunun 7 milyona yakını çöpe gidiyor. Evlerde ısıtma ve aydınlatmada kullanılan enerjinin yüzde 35’i israf ediliyor" dedi.

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Standart boyut

Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, ekmek, su, gıda ürünleri ya da enerji gibi birçok konuda israfın boyutunun her geçen gün arttığına dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Palandöken, Birleşmiş Milletler’in son Gıda İsraf Raporu’na atıf yaparak “Ülkemizde günde 100 milyona yakın ekmek üretiliyor ve bunun 7 milyona yakını çöpe gidiyor. Evlerde ısıtma ve aydınlatmada kullanılan enerjinin yüzde 35'i israf ediliyor. Ne ekmekte ne gıdada ne enerjide ne de suda hiçbir konuda israf yapmamaya özen göstermeliyiz” dedi.

EN ÇOK MEYVEDE

Palandöken, sebzenin yüzde 25'inin, meyvenin yüzde 40'ının tarladan tezgahlara gelene kadar çöpe giderek israf olduğu bilgisini verdi.

“İsrafın boyutları maalesef sadece gıda ile değil su, enerji gibi birçok konuda da yapılıyor” diyen Palandöken, şöyle devam etti:

“Buna dur demek bizlerin elinde. Bozulmaya yakın gıda ürünlerinden birçok şekilde faydalanıp başka formda tüketmek, sokak hayvanlarına artan yiyecekleri ayırmak gibi alışkanlık edinmeliyiz.

Çünkü israfın ekonomik olarak boyutları ile onlarca okul, köprü, hastane yapılabilecekken bu kadar büyük bir meblağı çöpe atmak doğru bir davranış değil.” (İHA)



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