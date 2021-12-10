THY pandemi öncesi dönemi yakalayamadı

Türk Hava Yolları'nın yolcu sayısı 2021 Ocak-Kasım döneminde, pandemi öncesi dönem olan 2019'un aynı dönemine göre yüzde 41.2 gerileyerek 40.5 milyona geriledi. Aynı dönem aralığında doluluk oranı 14.2 puan azaldı.

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Türk Hava Yolları (THY) 2021 Kasım ve 2021 Ocak-Kasım dönemine ilişkin yolcu trafik sayılarını ve doluluk oranlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.

Buna göre, şirketin yolcu sayısı kasımda 2019’in aynı ayına göre yüzde 26.1 düşüşle 4.2 milyona geriledi.

Yolcu sayısı kasımda 2019’un aynı ayına göre iç hatlarda yüzde 22.4 düşüşle 1.8 milyon, dış hatlarda yüzde 28.6 düşüşle 2.4 milyon oldu.

Yolcu doluluk oranı ise, kasımda 2019’a göre 12.3 puan düşüşle yüzde 70.1 oldu; doluluk oranı iç hatlarda yüzde 80.9, dış hatlarda yüzde 68.6 olarak gerçekleşti.

DOLULUKTA YÜZDE 67.5 DÜŞÜŞ

Ocak-Kasım döneminde ise, yolcu sayısı 2019’un aynı dönemine göre yüzde 41.2 gerileyerek 40.5 milyon oldu.

Ocak-Kasım’da yolcu sayısı 2019 aynı döneme göre iç hatlarda yüzde 35 düşüşle 18.4 milyon, dış hatlarda yüzde 45.5 düşüşle 22.0 milyon olarak gerçekleşti.

Ocak-Kasım döneminde yolcu doluluk oranı 2019’un aynı dönemine göre 14.2 puan düşüşle yüzde 67.5 olarak gerçekleşti. (REUTERS)



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