Ticaret Bakanı Muş’tan fahiş fiyat çıkışı: Yaptırımları çok ağır olacak

Hallere yapılan fahiş fiyat denetimlerinden sonra yeni bir açıklama yapan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Değer zincirini kayıt altına almak istiyoruz. Denetimleri artırdık, amaç kurallı ticaret. Yaptırımları çok ağır olacak" dedi.

Sozcu.com.tr

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Son dönemde artan fahiş fiyat tartışmalarına ilişkin Ticaret Bakanı Mehmet Muş’tan yeni bir açıklama geldi.

Muş, gazetecilere yaptığı açıklamada asıl meselenin fiyat artışlarından ziyade kayıt sisteminin geliştirilmesi olduğunu vurguladı. Hallerdeki işleyişle ilgili şikâyetler olduğunu da söyleyen Muş, “Kafa yoruyoruz. Değer zincirini kayıt altına almak istiyoruz. Denetimleri artırdık, amaç kurallı ticaret. Yaptırımları çok ağır olacak” dedi.

SUÇLU ARAMAK TEPKİYLE KARŞILANIYOR

Öte yandan, başta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Etiketlerdeki fahiş fiyatların önüne geçeceğiz” tarzındaki söylemleriyle ekonomi yönetimi dışında suçlu arama tutumunun Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan denetimlerle devam ettirilmesi tepkiyle karşılanıyor.

Hallere başlatılan denetimlerden sonra sozcu.com.tr’ye konuşan Türkiye Halciler Federasyonu (TÜRKHAL) Başkanı Yüksel Tavşan, “Üretim varsa fiyat düşer, yoksa ürün pahalanır. Suçlu aramak alışkanlık haline geldi” demişti.

Gıda enflasyonunun nedenlerini sozcu.com.tr’ye değenlendiren TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Genel Başkanı Baki Remzi Suiçmez ise, gıda fiyatlarındaki pahalılığın ana nedeninin çiftçinin elektrik, mazot ve gübre gibi ana girdilerindeki sert artışlar ve kuraklık olduğuna vurgu yapmıştı.

Suiçmez, “Çiftçi ucuza üretemedikçe vatandaşın da yüksek fiyatlara maruz kalması kaçınılmaz” diye konuşmuştu.

OTOMOTİVDE DE TEFTİŞ KURULU HAREKETE GEÇTİ

Öte yandan Muş, vatandaşların ÖTV indiriminden sonra şikâyetleri olduğunu söyleyerek otomotiv sektöründeki artan bu şikâyetlerle ilgili teftiş kurulunun harekete geçtiğini kaydetti.

“Kural dışılık varsa kimsenin gözünün yaşına bakmayız. Çok ağır yaptırımlar olacak” diyen Muş, şöyle devam etti:

“Şu an çalışmalar devam ediyor, kuralları aşanlar varsa gereken cezayı alırlar. Organize fiyat artışını tetikleyen ne varsa gereken yapılır. Eğer araçlar stokta tutuluyorsa, anlaşıp galericilere veriliyorsa ve vatandaş bunlardan dolayı araç bulamıyorsa tespiti halinde çok ağır yaptırımları olacak.”

‘DEVLETİN DENETLEYİCİ OLDUĞU UNUTULMAMALI’

Gıda fiyatlarındaki artışa ilişkin bir açıklama da Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati’den geldi.

Nebati, “Doğalı dışına çıkan fiyat artışları varsa, bunların denetiminin yapılması ve cezalandırılması kamu yararınadır” dedi. Nebati, “Elbette ki piyasa serbesttir ancak devletin regüle edici, düzenleyici ve denetleyici bir görev ve sorumluluğunun da unutulmaması gerekir” diye konuştu.

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