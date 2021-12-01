TL Afrika’da da serbest düşüşe geçti

TL, sadece dolar ve Euro karşısında değer kaybetmiyor. Birçok Afrika ülkesinin para birimleri de TL karşısında rekor oranlarda değer kazandı.

Mehtap ÖZCAN ERTÜRK

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Türk Lirası sadece gelişmiş ülke para birimleri karşısında değer kaybetmiyor. Dünyanın en yoksul ülkelerinin konumlandığı Afrika kıtasında yer alan ülkelerin para birimleri de TL karşısında değer kazandı. 20 Afrika ülkesinin içinde TL karşısında en fazla yükselen %107.41 ile Zimbabve Kwaçası, en az yükselen ise %40.73 ile Etiyopya Birr’i oldu. Yine TL karşısında para birimi %100’ün üzerinde değer kazanan ülkelerden biri Mozambik oldu. Bu ülkenin para birimi New Metical, TL karşısında %103.5 gibi rekor bir oranda değer kazandı.

RAND GÜÇLENDİ

Üçüncü sırada ise Sahraaltı Afrika’daki en büyük ikinci petrol üreticisi olan Angola’nın para birimi Kwanza geldi; TL karşısında 11 ayda %95.53 oranında değer kazandı. Gine Frangı’nın değer kazancı %84.05, Uganda Şilini’nin ise %78.80 oldu. Kongo, Malavi, Sierra Leona gibi Afrika’nın en yoksul ülkelerinin para birimleri de listede yer aldı. Afrika’nın en büyük ülkesi Güney Afrika'nın para birimi Rand ise TL’ye karşı %58.70 değer kazandı. Üstelik gelişmekte olan ülke para birimleri sepetine negatif şok veren TL’nin değer kaybı randı da negatif etkiliyor. Sene başından bu yana dolar TL’ye karşı %76, Euro ise %62 oranında yükseldi.

TL, dolar karşısındaki kaybı ile hepsini solladı

20 Afrika ülkesinin para birimlerinin 7'sinin yılbaşından bu yana ABD Doları karşısında da değer kazancı elde ettiği görülüyor. Zimbabve Kwaçası %18.94, Mozambik New Metical’i %16.70, Angola Kwanza’sı %12.13, Gine Frangı %5.54, Uganda Şilini %2.53, Tanzanya Şilini %0.68 ve Mısır Poundu %0.18 oranında dolara karşı değer kazandı. Etiyopya Birr’i %19.30, Güney Afrika Randı ise %9.02 ile dolara karşı en fazla değer yitiren Afrika para birimi oldu. TL’nin yılbaşından bu yana dolar karşısındaki kaybı ise %43’e ulaştı.