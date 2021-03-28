TL’nin değerindeki düşüşün hızını Erdoğan’ın alacağı kararlar belirleyecek

Ekonomist Atilla Yeşilada, TL'nin değer kaybının önümüzdeki hafta hızla artacağını çünkü geçtiğimiz birkaç günde yerlilerin dolarda satış yaparak kâr realizasyonu yaptığını, ancak bunun bir sonu olduğunu söyledi. Integral Yatırım Danışmanı Dr. Artunç Kocabalkan'ın Youtube yayınında konuşan Yeşilada, “Gelecek hafta döviz alımlarının başlamasını bekliyorum. Yabancı çıkışı da daha tamamlanmadı. Daha çıkacak 10 milyar dolar kadar bir para var” dedi.

NEDENİ BİLİNMİYOR

Bu yönetim tarzı devam ettiği sürece hiçbir yabancı yatırımcının Türkiye'de kalmayacağını söyleyen Yeşilada, “Bu 10 milyar dolar da çıkacak, kimsenin şüphesi olmasın. 8'i kırıp daha yukarı gidecek. Dolar ve TL'nin nereye gideceği Erdoğan'ın bundan sonra açıklayacağı karar ve tedbirlere bağlı” ifadesini kullandı.

Kamu bankalarında başlayan değişim rüzgarının nedeninin bilinmediğini belirten Yeşilada, “Burada bu kamu bankaları ile daha esnek bir ilişki kurmak üzere bu yapılıyor, buradaki isimler kabinede mi görevlendirilecek ya da bu değişimlerin ABD yaptırımları boyutu var mı” diye sordu. Yeşilada, Dolar TL'nin 8 üzerindeki hareketinin bundan sonra kabine ve ekonomide sürmesi beklenen değişikliklerin belirleyeceğini belirtti.

HER YERDEN SIKIŞTIK

ABD ile Türkiye arasındaki ilişkilerin geliştiğine dair hiçbir emarenin görünmediğinin altını çizen Yeşilada, “Bu Demokles'in kılıcı gibi tepemizde ve sıcak paranın girmesine engel oluyor. Büyük yatırımcı bu ortamda Türkiye'ye girmez. Nereden bakarsanız bakın sıkıştık. Vatandaş pandemide evde, harcamıyor. Siz hangi ekonomik güce dayanarak bu ortamda hem faizleri düşürüp hem de TL'yi güçlü tutacaksınız” sorusunu sordu.

“Faizde evdeki hesap çarşıya uymaz, mayısta artırım gelir”

Yeşilada, faiz indiriminin ne zaman geleceğine dair soruyu, “Yeni MB başkanının oraya faizi indirmek için getirildiği düşünülüyor. Dolayısı ile insanlar TL'den faizler düşmeden kaçacaklar. Bu nisan toplantısına kadar devam edecek. Benim şahsi beklentim nisan toplantısında faiz düşmeyecek, mayıs toplantısında ise faiz artırımı başlayacak” şeklinde yanıtladı. Yeşilada “şu andaki niyetle, pazarda gerçekleşecek hesabın birbirinden çok farklı olacağını” düşündüğünü vurguladı.

Düşük faiz mi güçlü TL mi deseniz herkes güçlü TL'yi tercih eder

Türkiye'de yapılan anketlerde güçlü TL mi düşük faiz mi istersiniz diye sorulduğunu, herkesin güçlü TL istediğini belirten Yeşilada, “Ben faizler yükseldi diye Türkiye ekonomisine güven kaybeden görmedim. Ama dolar yükseldi diye gelecekten umudu kesip harcama davranışlarını değiştiren pek çok insan biliyorum” ifadesini kullandı. Yeşilada, “Boşverin döviz gitsin, arkasından enflasyon 5 puan artsın, biz yeter ki kredi verelim diye bir model çalışmaz” ifadesini kullandı. Yeşilada dünyada borç krizinden endişe edildiğini, gelişmekte olan ülkelere önümüzdeki dönem bir giriş beklemediğini ekledi.