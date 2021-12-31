TL’ye sıkışınca rekabet kızıştı

Döviz müdahaleleri ile piyasadaki TL çekilince bankalar %25-26 faiz oranları ile mevduat toplama yarışına girdi.

Mehtap ÖZCAN ERTÜRK

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Merkez Bankası politika faizini baskıladıkça piyasa faizleri tırmanıyor. Özellikle kur korumalı mevduat ürününün tanıtılmasının ardından bankaların kredi ve mevduat faizlerinde agresif oranlarda artışlar görüldü. Kasımda yüzde 15-16'ya kadar gerileyen TL mevduat faizi 20 Aralık'ta kur korumalı mevduat ürünlerinin devreye girmesi ile yüzde 24-25 seviyelerine geldi. TL mevduat toplamak için agresif bir şekilde rekabete giren bankalarda mevduat faizlerindeki yükselişin basit bir yıl sonu makyajını aştığı görülüyor. Uzmanlar bu durumun sene sonunda bankaların bilanço büyütme operasyonunda ortaya çıka Türk Lirası likidite sorunundan kaynaklandığını belirtiyor. Bankalar genelde yıl sonlarında hedeflerine ulaşmak için mevduat faizlerinde artışa gidiyorlardı ancak bu sene artış çok daha yüksek oldu.

İKİ NEDENİ VAR

Piyasada oluşan Türk Lirası likidite sıkışıklığının bu yıl sadece bilanço büyütme operasyonundan kaynaklanmadığını anlatan Ziraat Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı Şenol Babuşcu, son dönemde döviz kurlarını tutabilmek için yapılan döviz müdahalelerinden dolayı piyasadan TL çekildiğini bu nedenle TL'de likidite sorununun büyüdüğünü söyledi.

En hızlı artış 1 ay vadelide

Diğer yandan, Merkez Bankası haftalık faiz istatistikleri de 17 Aralık ve 24 Aralık haftasında mevduat faizlerinde görülen keskin yükselişi ortaya koydu. Bankalarca açılan TL mevduatlara uygulanan ağırlıklı ortalama faiz 17 Aralık haftasında yüzde 15.32 olurken 1.77 puanlık ciddi bir yükselişle yüzde 17.09'a çıktı. En keskin yükseliş 2 puanla yüzde 16.82'ye çıkan 1 aya kadar vadeli TL mevduatlarda görüldü.