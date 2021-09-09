‘TMO’ya rağmen serbest piyasada fındık fiyatları düşüyor’

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin 27 TL'lik fındık fiyatına rağmen serbest piyasada fiyatların 23,5 TL'ye kadar düştüğünü belirtti.

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Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, serbest piyasada Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) belirlediği taban fiyatın altında yapılan fındık alımlarının üreticileri memnun etmediğini, sürecin takipçisi olduklarını söyledi.

Toprak Mahsulleri Ofisi, 1 Eylül tarihi itibariyle fındık alımlarına başladı. Randevulu olarak ilerleyen alımlarda üreticiler, kuruttukları ve belirli şartlarda temizledikleri fındıklarını buraya getirerek satışını yapabiliyor. Levant kalite fındığın kilogramı 26,5 ve Giresun kalite fındığın kilogramı 27 TL olarak belirlenirken, randımanın yüksek gelmesi durumunda fiyatlar da artıyor.

SERBEST PİYASADA 23,5 SEVİYELERİNDE

TZOB Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan ise serbest piyasada fiyatların, TMO’ya rağmen 23,5 seviyelerine doğru düştüğünü belirtti.

Üreticilerin bir kısmının TMO'yu tercih ettiğini ancak acil paraya ihtiyaçları olanların serbest piyasayı tercih etmek zorunda olduğunu ifade eden Soydan, “Devletimizi temsil eden bir kurum olarak TMO'nun alım yapması önemli. Serbest piyasaya da anlık paraya ihtiyacı olan üreticilerimiz mecburen götürmek zorunda. Çünkü bir kısmı gurbete gidecek, okulların da açılmasıyla birlikte bazı üreticilerimiz serbest piyasayı tercih etmek durumundalar. Üreticilerimiz, serbest piyasada düşen fiyattan memnun değiller. Serbest piyasada böyle bir fiyatın oluşmasını da kabul etmiyoruz. Çünkü geçen sene TMO'nun üzerinde seyreden serbest piyasa fiyatları, bu sene yaklaşık 3 lira daha düşük, bu da üreticilerimiz ve bizler tarafından kabul edilemez” dedi. (İHA)

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