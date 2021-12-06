TOKİ 29 ilde metrekaresi ortalama 1 lira 17 kuruştan toplam 3 milyarlık arsa satacak

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), İstanbul, Ankara ve İzmir’in de aralarında bulunduğu 29 ildeki 307 arsayı açık artırmayla satışa sundu. Arsaların muhammen bedelleri toplamı yaklaşık 3 milyar lira... Arsalara, yüzde 25 peşinat 60 ay vadeyle sahip olunabilecek.

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AKP iktidarı kamuya ait arazileri satmaya hız verdi. Son olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı TOKİ tarafından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Muhammen bedeli 2 milyar 882 bin 791 TL olan yaklaşık 2 milyon 454 bin 735 metrekare büyüklüğündeki; Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Artvin Aydın, Batman, Çorum, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Trabzon’da bulunan 307 arsa, açık artırmayla satılacak denildi.

KDV’DEN MUAF YÜZDE 25 PEŞİNAT 60 AY VADE

Alıcıların, konut, ticaret, sanayi, turizm tesis alanı, sanayi tesisi ve akaryakıt istasyon alanları niteliğindeki arsalara yüzde 25 peşinat 60 ay vade ile sahip olabilecekleri belirtildi. Ayrıca arsaların KDV’den muaf şekilde satılacağı açıklandı.

22 Aralıkta saat 10.30da yapılacak açık artırmada Kocaeli, İstanbul, Tekirdağ, Diyarbakır, Muğla ve İzmir’de bulunan arsalar, 23 Aralık 2021 Perşembe 10.30 da açık artırmada ise Aydın, Antalya, Ankara, Mardin, Şanlıurfa, Gaziantep, Mersin, Manisa, Artvin, Samsun, Trabzon, Elazığ, Adana, Afyonkarahisar, Batman, Çorum, Erzincan, Giresun, Gümüşhane, Kayseri, Kırşehir, Konya ve Malatya’da bulunan arsaların satışı gerçekleştirilecek.

Satışa sunulan arsalar arasında Adana konut, Anakara Etimesgut’ta ticaret, Antalya’da konut, turizm tesis alanı, Aydında konut, otopark, Elâzığ’da köy yerleşik alanları, Giresun’da ise kreş alanı bulunuyor.

İzmir’de satışa sunulacak arsalar arasında sanayi depolama, küçük sanayi sitesi, konut alanları da bulunuyor. Konya’da et ve süt ürünleri entegre tesis alanları, Manisa’da tarımsal nitelikli alanlar, Muğla’da konut alanları bulunuyor.

Ayrıca Konya Karapınar ve Trabzon Beşikdüzü’nde ise Akaryakıt istasyon alanları da satışa sunuldu.

İKİ OTURUMDA SATILACAK

Açık artırma, 22 Aralık 2021 Çarşamba 10.30 ve 23 Aralık 2021 Perşembe 10.30 saatlerinde iki ayrı oturum halinde yapılacak.

Oturumlar, Ankara The Green Park Hotel ile TOKİ İstanbul Hizmet Binasında gerçekleştirilecek. Ayrıca internetten de “www.emlakmuzayede.com.tr” teklif verilebilecek.

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