Toplu sözleşmede getirilen ikramiye ayrıcalığına karşı Danıştay’a dava açtılar

Genel Sağlık-İş Sendikası, toplu sözleşme ikramiyesi için getirilen yüzde1’lik üye şartını sendikal faaliyet ve örgütlenme özgürlüğünü kısıtlayıcı nitelikte bularak, Danıştay’a dava açtı.

Yavuz ALATAN

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6. dönem toplu sözleşmesi ile faaliyet gösterdiği hizmet kolundaki toplam kamu görevlisi sayısının yüzde 1'i kadar üyesi bulunmayan sendikaların üyelerine, toplu sözleşme ikramiyesi ödenmiyor.

ANAYASA İHLAL EDİLİYOR

Genel Sağlık-İş Sendikası Başkanı Zekiye Bacaksız yaptığı açıklamada, bu karar ile sendikal faaliyet ve örgütlenme özgürlüğünün yok sayıldığını savunarak, “Sağlık ve sosyal hizmetler kolunda faaliyet gösteren 38 sendikadan, yandaş sendikalara geçiş amaçlanmaktadır. Sendikalara serbestçe üye olunabileceğine ilişkin Anayasa'nın 51. maddesi de ihlal edilmektedir” dedi.

“EMEKÇİNİN HAKKINI GASP ETTİRMEYİZ”

Genel Sağlık-İş Sendikası Başkanı Zekiye Bacaksız, hukuka aykırı düzenlemelere karşı sessiz kalmayacaklarını belirterek, şunları söyledi:

“Hiç kimsenin gücünün Anayasa'nın üzerinde olamayacağı bilinciyle, Genel Sağlık-İş var oldukça, hukuka aykırı düzenlemelere karşı sessiz kalmayacağız. Sendikamız yasakçı ve sağlık emekçilerinin haklarını gasp etmeye çalışan zihniyete geçit vermeyecektir.”