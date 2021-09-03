Trabzon’da dere yatağına otogar inadı… İkmal ihalesiyle maliyet katlandı

70 kişinin öldüğü, 47 kişinin kaybolduğu Bozkurt felaketi ders olmadı. Trabzon Belediyesi, dere yatağına otogar yapmakta kararlı. Geçtiğimiz yıl 56.5 milyona ihale ettiği proje için tamamlama ihalesi düzenleyen AKP'li belediye bu defa ihaleyi 88.7 milyon liraya verdi. Müteahhitle Bozkurt felaketinin yaşandığı günlerde sözleşme imzalandı. AKP'li Başkan, "Risk yok, otogarın yanına bir de tren garı yapacağız" dedi.

Yusuf DEMİR

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Trabzon Büyükşehir Belediyesi kente yeni bir otogar yapmak üzere geçtiğimiz yıl harekete geçti. Trabzonlular habere sevindi. 40 yıllık eski otogardan kurtulacaklardı. Ama sevinçleri yarım kaldı çünkü yeni otogarın yapılacağı Değirmendere Vadisi dere yatağıydı. Kentte herkes ayaklandı ancak AKP'li belediye vazgeçmedi.

Büyükşehir Belediye Meclisi 80 milyon TL kredi kullanımı için Başkan Murat Zorluoğlu'na yetki verdi. İhale düzenledi. 72 milyon TL yaklaşık maliyet hesaplandı. 18 Ağustos 2020 günü yapılan ihaleyi, 56.5 milyon lira teklif veren Naif Yapı kazandı.

8 Ekim 2020 günü imzalanan sözleşmeye göre 15 Ekim'de başlayacak inşaatın 600 gün sürmesi ve 7 Haziran 2022'de bitmesi öngörüldü.



İNŞAAT DURDU

Aylar geçti, Belediye Başkanı Zorluoğlu, 15 Şubat 2021 günü yaptığı açıklamada, “Proje çalışmamızı tamamlayıp, ihalesini yaptık. 2022 yılının başında yeni otogarımızı hizmete açacak şekilde hareket ediyoruz” diye konuştu.

Ancak, Büyükşehir Belediye Başkanı son açıklamasından 20 gün sonra 9 Mart'ta inşaatın durduğunu açıkladı:

“Bugüne kadar yüklenici dere ıslahı kısmında çalıştı ve bu çalışmayı büyük oranda tamamladı. Tam otogar işine başlayacağı sırada da yüklenici için ekonomik sıkıntı ortaya çıktı. Şu anda çalışmalar durdu.”

İKMAL İHALESİ YAPILDI

Bu gelişme üzerine Trabzonlular bu fırsatı değerlendirerek bir kez daha otogarın dere yatağına yapılmaması için tepkilerini yoğunlaştırdı. Ancak Büyükşehir Belediye Başkanı yeni bir ihale düzenleme kararı aldı.

12 Temmuz'da bir ihale yapıldı. İşin adı, “Trabzon Şehirlerarası Otobüs Terminali İkmal İnşaatı” olarak duyuruldu. Yaklaşık maliyet 100 milyon 626 bin lira olarak hesaplandı. Yani tamamlama ihalesi işin kendisinin neredeyse iki katı olarak hesaplandı. İhaleye üç firma teklif verdi.

AKP’Lİ BELEDİYE VAZGEÇMEDİ

AKP'li Büyükşehir Belediyesi teklifleri değerlendirirken 11 Ağustos'ta Bozkurt'taki felaket yaşandı. Dere yatağına yapılan ilçede 70 vatandaş sel sularında boğuldu, 47 vatandaş kayboldu.

Trabzonlular, Bozkurt'tan bir ders çıkarılabileceğini düşünse de AKP'li belediye vazgeçmedi. İhale sonucu bugün Kamu İhale Kurumu tarafından resmen açıklandı.

TAMAMLAMA İHALESİ YÜZDE 58 DAHA PAHALI

İhaleyi 88.7 milyon lira teklif veren Fen Mühendislik kazandı. Yani bir yıl önce 56.5 milyon liraya ihale edilen ve bir kısım çalışması tamamlanan projenin, ikmal yani tamamlama ihalesi yüzde 58 daha pahalıya verildi. Sonuçta Trabzonluların cebinden tam 32 milyon 200 bin lira daha fazla para alınmış olacak.

Kamu İhale Kurumu açıklamasında, AKP'li belediye ile müteahhit arasında Bozkurt felaketinden 20 gün sonra 31 Ağustos'ta sözleşme imzalandığı ortaya çıktı. Sözleşmeye göre 8 Eylül'de başlayacak inşaat 550 gün sürecek ve 14 Mart 2023 günü tamamlanacak.

“RİSK YOK, YANINA BİR DE TREN GARI YAPACAĞIZ”

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu, 26 Ağustos günü yaptığı açıklamada, yeni otogarın yerinin riskli olmadığı savunarak, otogar inşaatının Değirmendere Vadisi'ndeki imarlı ve birçok yapının olduğu alanda gerçekleştirildiğini, oluşabilecek tüm risklerin göz önünde bulundurularak tüm tedbirlerin alındığını, tüm kamu kurumlarının yeri incelediğini ve tüm kurumların oluru olduğunu, taşkınla ilgili endişelenecek bir şey olmadığını söyledi. Zorluoğlu aynı gün, yeni otogar yerinin yanına bir de tren garı yapılması noktasında insiyatif kullanacaklarını da duyurdu.

“AKP’NİN DERE YATAĞINA YAPTIĞI TEK PROJE OTOGAR DEĞİL”

CHP İl Başkanı Ömer Hacısalihoğlu şu değerlendirmeyi yaptı: “İlk günden beri, tüm Trabzonluların, sivil toplum kuruluşlarının odaların itirazı oldu ama AKP’li belediye inadından vazgeçmedi. Sadece otogar değil Akaçaabat’ta da bir et entegre tesisi projesi de dere yatağının içerisine yapıldı. Uyardık ama ısrarla yaptılar. Otogarı da yapacaklar. Bugün AKP İl Başkanı yine talihsiz bir açıklama yaptı. ‘Çok fazla riski olan bir bölge değil’ diyor. Yani riski kabul ediyor ama fazla değil. Biz uyarmaya devam edeceğiz.”

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