TRT’nin geliri, katkı payı ve bandrol ücretlerinden

TRT elektrik faturalarından katkı payı olarak 1.2 milyar lira gelir elde etti. Kuruma bandrol ücretlerinden de 2.6 milyar liralık kaynak aktarılmış oldu.

Deniz AYHAN

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Gelirini vatandaşların ödediği vergilerden karşılayan ve tarafsızlık konusunda eleştirilen TRT, 2020'de vatandaşın elektrik faturalarından katkı payı olarak 1 milyar 205 milyon 785 bin liralık gelir elde etti. TBMM'ye sunulan Sayıştay raporuna göre TRT bandrol ücretlerinden de 2 milyar 619 milyon 528 bin TL'lik kaynağa sahip oldu.

DIŞ YAPIMLAR ÖNE ÇIKTI

TRT'nin reklam geliri ise yalnızca 283 milyon 434 bin TL oldu. 8 bin kişinin çalıştığı TRT'nin gelirinin yüzde 80'inden fazlasını halktan topladığı ortaya çıktı. TRT'nin 2020 yılı geliri 4 milyar 171 milyon 170 bin TL, gideri ise 3 milyar 262 milyon 814 bin TL oldu. Kurumun giderleri içerisinde önceki yıllarda olduğu gibi 2020 yılında da en büyük payı 1 milyar 372 milyon 306 bin TL ile dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler aldı. Bunun 813 milyon 913 bin TL'si (yüzde 44.9) kurum dışından temin edilen haber ve haber programlar, 521 milyon 240 bin TL'si (yüzde 28.7) kurum dışına yaptırılan program giderleri oluşturdu. CHP İzmir Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu üyesi Atila Sertel, “8 binden fazla kişinin çalıştığı kurumda halktan kesilen vergileri böyle har vurup harman savurmaları kabul edilemez” dedi.