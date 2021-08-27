TÜİK: Ekonomiye güven arttı

TÜİK'in açıkladığı Ağustos 2021 dönemi ekonomik güven endeksi bir önceki aya göre yüzde 0.7 arttı.

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Konavirüs salgının yarattığı endişelerle Nisan 2020’de dip yapan ve sonrasında genel olarak yükseliş eğilimine giren ekonomik güven endeksi Ağustos ayında da yükselişini sürdürerek 100 eşik değerinin üstünde kaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, endeks Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 0.7 artışla 100.8 değerini aldı.

100’ÜN ÜZERİNDE

Ekonomik güven endeksinin 100’den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100’den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği gösteriyor.

Endeks geçen ay 100 eşik değerini aşmıştı. Bundan önce ise en son Mayıs 2018’de ekonomik duruma ilişkin iyimserliği yansıtan 100 değerinin üzeri görülmüştü.

TÜİK bu endeksin ekonomik büyümeye ilişkin olarak diğer ekonomik göstergelere kıyasla daha erken bilgi sağlaması nedeniyle öncü bir gösterge olduğunu belirtiyor.

Ekonomik güven endeksi corona virüsü endişeleriyle Nisan 2020’de sert düşüşlerle 58.4 değerini almış ve endeks tarihinin en düşük seviyesine gerilemişti. (REUTERS)

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