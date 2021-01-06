TÜİK enflasyonu yüzde 1.25, halkın enflasyonu %3.88

TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranları yine çarşı pazardaki fiyat artışının çok gerisinde kaldı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) aralık ayı enflasyonunu yüzde 1.25 olarak açıkladı. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dikbayır ve eşi Nigar Dikbayır da, her ay olduğu gibi market ve pazarda vatandaşın enflasyonunu ölçtü. Dikbayır, “Market alışverişine yüzde 14, pazar ürünlerine ise yüzde 21 zam gelmiş. Milletin aylık enflasyonu ise yüzde 3.88 çıktı” ifadelerini kullandı. 30 Kasım'da market ve pazara giderek 4 kişilik bir ailenin haftalık alışverişini yapan Dikbayır Ailesi, 29 Aralık'ta da aynı ürünleri aynı esnaftan satın aldı. 30 Kasım'da yazar alışverişi için 143 TL ödeyen Dikbayır ailesi, 29 Aralık'ta aynı alışverişe 148.50 TL verdi.

VATANDAŞ NE YAPSIN?

Makarna, yumurta, yoğurt, peynir, süt, yağ, ekmek, pirinç, bulgur, nohut, çay, tavuk eti, bebek bezi, tuvalet kağıdı gibi zaruri ihtiyaçlarını kapsayan 30 Kasım market alışverişi ise 415.17 TL tutarken, aynı ürünleri, aynı oranlarda aldığı 29 Aralık market alışverişi ise 431.38 TL oldu.

Dikbayır, “Biz bu işe başladığımız ekim ayında 376 TL market ücreti ödemiştik, bugün 430 TL ödedik. Ekim ayında 122 liralık pazar alışverişi yaptık, 29 Aralık'ta ise 148 TL. Yani üç ayda market alışverişine yüzde 14, pazar ürünlerine ise yüzde 21 zam gelmiş” dedi.

MUTFAKTA YANGIN VAR

SÖZCÜ'ye değerlendirmede bulunan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dikbayır, “Esnaf, bu ay içinde yeni zamlar bekliyor. Hükümet yüzde 21 asgari ücrete zam yaptık diye övünüyor ama gerçek hesap burada. Mutfak yanıyor. Ben ülkeyi yönetenleri de davet ediyorum. Ankara'dan çıkıp gelsinler, vatandaş pazarda markette ne şartlarda alışveriş yapıyor birlikte dolaşıp görelim” diye konuştu.