TUIK tüketiciyi 90’dan vurdu

TÜİK’e göre, asgari ücretlinin satın alma gücü 1 yıl içinde 90 gıda maddesinde düştü. Yıl başından bu yana 90 gıda maddesi fiyatının ortalama yüzde 35.29 arttığını hesaplayan THD, bazı gıda maddelerindeki artışın yüzde 80’leri aştığını belirledi.

Erdoğan SÜZER

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Tüketici Hakları Derneğinin (THD) TÜİK'in açıkladığı resmi rakamlar üzerinden yaptığı hesaplamalara göre, asgari ücretlinin satın alma gücü 1 yıl içinde 90 gıda maddesinde düştü. Yıl başından bu yana 90 gıda maddesi fiyatının ortalama yüzde 35.29 arttığını hesaplayan THD, bazı gıda maddelerindeki artışın yüzde 80'leri aştığını belirledi.

BÜYÜK FARK VAR

THD Başkanı Turhan Çakar, TÜİK'in ilan ettiği fiyatlarla piyasa fiyatları arasında çok büyük farklar olduğunu, gerçek piyasa fiyatları dikkate alındığında asgari ücretlinin alım gücündeki erimenin çok daha yukarı gittiğini söyledi. Çakar, 3 bin 191 liralık açlık sınırının bile altında kalan asgari ücrete yüzde 100 zam yapılarak 5 bin 652 liraya yükseltilmesinden başka çare kalmadığını ifade etti.

AÇLIK SINIRININ ALTINDA

THD Başkanı Çakar, önümüzdeki haftalarda yeni asgari ücreti belirleyecek asgari ücret tespit komisyonuna gıda fiyatlarındaki aşırı artışın dikkate alınması çağrısı yaptı. Çakar, “Görüldüğü gibi, asgari ücret açlık sınırının da altındadır. Tek kişinin çalıştığı anne, baba ve iki çocuklu 4 kişilik asgari ücretli ailesi açlık sınırının altında yaşamaktadır. Bugün ve gelecekteki fiyat artışları ve yaşam koşulları dikkate alınarak asgari ücret iki kat artırılmalıdır” dedi.

Patates 1 yılda % 83.5 zamlandı

Asgari ücretlinin alım gücünü düşüren 90 gıda maddesine bir yıl içinde gelen zamlar yüzde 84'e kadar çıkıyor. THD'nin TÜİK verileri üzerinden hazırladığı zam listesinde patates ve patlıcana yapılan zamlar yüzde 80'i, margarin ve tavuk eti yüzde 57'yi aşıyor. Zamlı listeye göre ayçiçek yağı yüzde 49, yumurta yüzde 36.5, ekmek yüzde 30 fiyat artışı yaşanan ürünler oldu.