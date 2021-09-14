TÜİK’in bulamadığını bakanlık mı bulacak?

Fahiş fiyat araştırması yapılacağına dair açıklamaya tepki gösteren CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, “Sorumlu arıyorlarsa maliyet artışına sebep olanlara baksınlar. Üretici maliyetler altında eziliyor” dedi.

Başak KAYA

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Ticaret Bakanlığı'nın fahiş fiyat araştırması yapacak olmasına CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'den “TÜİK'in hesaplayamadığı fahiş fiyat artışlarını Ticaret Bakanlığı mı bulacak. Sorumlu arıyorlarsa maliyetlerin artışına sebep olanlarda arasınlar. İzmir'den, Muğla'dan yola çıkan bir kamyonun İstanbul'a ulaşması için sadece köprü ve otoyollara bin liradan fazla geçiş ücreti ödemek zorunda” dedi.

Tekin, SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“İktidardakiler ‘Neymiş millet açmış' sözünün ardından yine fahiş fiyat avına çıktı. Soğanları depoda olanı terörist ilan edenler yine üreticiyi hedef almış durumda. Fahiş fiyatların sorumlusu ülkeyi yöneten zihniyettir. Nakliye ücreti inanılmaz derecede arttı. Bunun nedeni benzin fiyatlarındaki artış ve ülke açken bile Hazine garantisi verilerek milyonlarca lira aktarılan köprü ve otoyol ücretleri. Bugün İzmir'den ya da Muğla'dan yola çıkan bir kamyonun İstanbul'a ulaşması için sadece köprü ve otoyollara bin liradan fazla geçiş ücreti ödemesi gerekiyor. Üretici de artan maliyetlerin altında eziliyor. Gübre bile ithal ediliyor. Bu çarkın dönmesi için artan maliyeti gariban halk ödemek zorunda kalıyor.”

PAZARLAR CANLI BORSA

“Ben vatandaşın içindeyim ve pazarlara, hale gidiyorum” diyen Tekin, şöyle devam etti: “Son ziyaretimde kuruyemiş satan esnafımız yanımda toptancısından gelen telefon üzerine 85 lira olan etiketini 100 liraya çıkardı. Pazarlar canlı borsaya dönmüş durumda.”

İşe garantileri keserek başlayın

Tekin, “Millet evine her şeyi sayı ile tane ile alıyordu artık onu da bulamayacak noktaya gelindi. Üretici zam yapmaktan yoruldu çareyi gramajı düşürmekte buluyor. Eğer acil bir eylem planı hazırlanıp devreye sokulmazsa hepimiz bunun altında ezilir gideriz. İşe köprü ve otoyollara verilen garantileri kesmekle başlamalılar” diye konuştu.

Ticaret Bakanlığı hallerde eş zamanlı denetim yapacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın enflasyonla mücadele edileceği yönündeki mesajının ardından Ticaret Bakanlığı hallerde denetim yapılması kararı aldı. Ticaret Bakanlığı, aralarında İstanbul, Ankara ve İzmir'deki hallerin de bulunduğu 10 halde eş zamanlı denetim gerçekleştirileceğini açıkladı. Ticaret Bakanlığı'ndan yapılana açıklamaya göre, İstanbul'daki Bayrampaşa ve Ataşehir halleriyle Bursa, Ankara, Aydın, İzmir, Antalya, Adana, Mersin ve Samsun hallerinde eş zamanlı denetim yapılacak.