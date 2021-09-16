TÜİK’ten bir erteleme daha: Bu kez de Hayat Tabloları

Daha önce ölüm ve göç istatistiklerinin yayımlanmasını erteleyen Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 'Hayat Tabloları' istatistiklerini de erteledi.

Sozcu.com.tr

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TÜİK, 2018-2020 Hayat Tabloları istatistiklerinin yayımlanmasını erteledi.

TÜİK’ten yapılan duyuruda, yarın yayımlanması planlanan, yaş ve cinsiyete göre ölüm olasılıklarını ve diğer ilişkili istatistikleri açıklayan Hayat Tabloları’nın ilgili kurumların idari kayıtlarındaki çalışmaların tamamlanamaması nedeniyle ertelendiği belirtildi.

TÜİK’ten yapılan açıklama şöyle:

“Ulusal Veri Yayınlama Takvimine göre 17 Eylül 2021 tarihinde saat 10:00’da yayımlanması planlanan “Hayat Tabloları, 2018-2020″ haber bülteni, istatistiklerin elde edildiği Kurumların idari kayıtlarındaki çalışmaların henüz tamamlanamamış olması nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmiştir.”

HAYAT TABLOLARI NEDİR?

Hayat tabloları, TÜİK tarafından, ‘yaş ve cinsiyete göre ölüm olasılıklarını ve diğer ilişkili istatistikleri (örneğin, doğuşta yaşam beklentisini, her bir yaşta beklenen yaşam süresini, her bir yaştaki hayatta kalanların sayısını vb.) ayrıntılı olarak açıklayan tablolar’ olarak tanımlanıyor.

Hayat tablosu, doğumları aynı zamana rastlayan bir kuşağın üyelerinin yaşlanma sürecinde doğum kuşağını ölüm yoluyla nasıl “terk ettiğini”, doğum kuşağının nihai olarak nasıl ortadan kalktığını, bu süreçte ortalama yaşam süresinin ne olduğunu gösteriyor.

Önceki istatistiklere göre Türkiye’de “doğuşta beklenen yaşam süresi” 2013-2015 döneminde 78 yıl iken, 2017-2019 döneminde 78,6 yıla yükselmişti. 2018-2020 dönemi verilerinin ise ne zaman yayımlanacağı bilinmiyor.

ÖLÜM VE GÖÇ İSTATİSTİKLERİ HÂLÂ YAYIMLANMADI

TÜİK, veri takvimine göre 16 Temmuz günü yayımlanması planlanan ‘2020 Uluslararası Göç İstatistikleri’ni ve 24 Haziran’da yayımlanan ‘2020 Ölüm İstatistikleri’ni ertelemişti.

TÜİK bu istatistikleri de belirsiz bir tarihe ertelemiş ve sonrasında bu istatistiklerin akıbetleri hakkında bilgi vermemişti.

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