Tüketici güveni en düşük ülke TürkIye

Türkiye, tüketici güven endeksinde tüm ülkelerin gerisinde. Ipsos araştırmasına göre dünya toparlanırken Türkiye’de tüketicilerin güvenindeki düşüş hız kesmiyor.

ÖZLEM ERMIŞ BEYHAN

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Bir ülkede alım gücü olan vatandaşların, o ülke ekonomisine duyduğu güveni ortaya koyan tüketici güvenini global çapta ölçen Ipsos'un ağustos araştırması Türkiye için dikkat çekici veriler ortaya koyuyor. Araştırmaya göre 2020 ocak ayından beri tüketici güveninin 5.3 puan gerilediği Türkiye, tüm liste içinde tüketici güveninin en düşük olduğu ülke.

Türkiye'de tüketici güven endeksi sadece yüzde 28.7. Tüketici güveni, yatırımcılar tarafından o ülke ekonomisinde tüketimin yakın gelecekte ne kadar canlanabileceğine dair önemli bir veri olarak kabul ediliyor.

BARAJIN ALTINDAYIZ

Ipsos global tüketici güven endeksinin ağustos ayı sonuçlarına göre tüketicilerin ekonomiye duyduğu güveni gösteren endeks global ortalamada 0.2 puan artışla yüzde 48.5 oldu. Pek çok ekonomide tüketici güveni pandemi sonrası toparlanma eğilimi gösterirken Türkiye'de güvenin temmuz ayına göre yüzde 1.3 azaldığı dikkat çekiyor. Listede yüzde 35 barajının altında sadece Türkiye ve Güney Afrika var.

ÇİN TOPARLANDI BİLE

Pandeminin kaynağı olarak gösterilen ancak sert önlemlerle virüsten temizlenip ekonomisi toparlanan Çin tüketici güveninde yüzde 76.1'lik değerle ilk sırada. Bu ay 9 ülkenin yüzde 50'nin üzerinde yer aldığı belirtilirken ilk 3 sırada Çin'in ardından Suudi Arabistan ve İsveç yer aldı. Yüzde 48.5 endeks değerine ulaşan global tüketici güveni, Ocak 2020 seviyesinin sadece 0.1 puan altına gelmiş oldu. Bu durum, pek çok ülkede tüketici nezdinde pandeminin yarattığı güvensizlik ortamının ortadan kalktığı şeklinde yorumlandı.

Beklentiler dipte, yatırım endeksinde düşüş sürüyor

■ Araştırmanın detayında yatırım, iş ve beklenti endeksleri yer alıyor.

■ Yatırım endeksinde Türkiye ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 1.5'lik azalma ile dikkat çekici bir düşüş gösteriyor.

■ Global iş güveni endeksi halen Ocak 2020 değerinin (56.4) 1.4 puan gerisinde.

■ Global beklenti endeksi ise yüzde 58.2 seviyesinde. Araştırmada Türkiye'de beklenti endeksinin 2020 Ocak seviyesinin “belirgin” şekilde altında (-6.2) olduğu vurgulandı.