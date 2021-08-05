Tüm Eczacı İşverenleri Sendikası’ndan ‘fiyat artışı’ açıklaması

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası, bazı basın kuruluşlarında yer alan yanık ve yara kremlerinde fiyat artışı gerçekleştiğine dair iddiaları yalanladı.

SOZCU.COM.TR

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Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS), bazı basın kuruluşlarında yer alan yanık ve yara kremlerinde fiyat artışı ile ilgili yapılan haberlere ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada yangın bölgelerinde yanık kremlerinin fiyatlarının fahiş şekilde arttığı iddiaları yalanlandı.

FİYATI SAĞLIK BAKANLIĞI BELİRLİYOR

TEİS tarafından bugün yapılan açıklamada, “Satılan tüm ilaçların fiyatını senede bir kere Sağlık Bakanlığı belirlemektedir ve bu belirlenen fiyatın altında ya da üstünde bir ilacın satışının yapılması yasaktır. Dolayısıyla ilaç fiyatları Türkiye'nin her yerinde aynıdır, hiçbir şekilde ilaç fiyatı değiştirilemez” denildi.

İnternet üzerindeki bazı sanal marketlerde Sağlık Bakanlığı onayı olmadan sahte ve yanıltıcı beyanlarla satılan ve ilaç gibi lanse edilen ürünlerin eczanelerle ilgisi olmadığı belirtilen açıklamada, “Bu tip ürünlerin ilaçmış gibi lanse edilerek adeta gizli reklamı şeklindeki bir haber sunumu anlayışını da tasvip etmediğimizi belirtmek isteriz” ifadelerine yer verildi.

YANGIN SÖNDÜRME ÜRÜNLERİNE FAHİŞ ZAMLAR YAPILDI

Yangın sırasında yangın söndürme ürünlerine fahiş zamlar yapılmış, bazı zam haberlerinde fahiş zam yapılan ürünlerin içerisinde yanık kremi ve ilaçlar da yer almıştı. Haberlerde yanık kremlerine yapılan zammın yüzde 180’leri bulduğu ifade edilmişti.

Ayrıca Ticaret Bakanı Mehmet Muş, basında çıkan zam haberleri üzerine, yangın söndürme ekipmanlarında fahiş fiyat artışları yapıldığına ilişkin iddiaların incelemeye alındığını açıklamıştı.

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