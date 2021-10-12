Turizm bakanından yıl sonuna kadar 4 milyondan fazla Rus turist hedefi

Türkiye ile Rusya arasında bugün 'Turizm Eylem Planı' imzalandı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ülkeye yılın ilk 8 ayında gelen 2,5 milyon Rus turist sayısının yıl sonuna kadar 4 milyonu aşacağı öngörüsünde bulundu. Türkiye 2019'da 50 milyondan fazla Rus ağırlamıştı.

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Rusya Federal Turizm Ajansı Başkanı Zarina Doguzova ve beraberindeki heyetle Ankara’da bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 1 saat sürdü. Görüşme sonrası düzenlenen basın toplantısında taraflar ‘Turizm Eylem Planı’nı imzaladı.

Pandemi dönemi olmasına rağmen Rusya’dan, Türkiye’ye beklentilerin üzerinde bir turist hareketliliğinin olduğunu söyleyen Ersoy, “Turist sayısı ağustos sonu itibarıyla 2,5 milyonu geçti ama yıl sonu itibarıyla 4 milyondan fazla Rus misafiri ülkemizde ağırlayacağız gibi görünüyor” dedi.

2019’DA 50 MİLYONDAN FAZLA RUS GELMİŞTİ

Pandemi öncesi dönem olan 2019’a bakıldığında, Türkiye’nin o dönem 50 milyondan fazla Rus turist ağırladığını anımsatan Ersoy, 2022’ye ilişkin hedef koymak için ise erken olduğunu söyledi.

Ersoy, “Ancak şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim; 2022’yi 2021’in üstünde tamamlayacağımıza eminim. İki tarafta da bununla ilgili bir niyet var. Gereken koşulları daha hızlı bir şekilde iki taraf da yerine getiriyor” şeklinde konuştu.

‘TURİSTLER ARTIK SERTİFİKA GÖRMEK İSTİYOR’

Ersoy ayrıca, güvenli turizm sertifikası ve bu tarz çalışmaların önemini gördüklerini ifade etti.

“Turizm teşvik kanunuyla birlikte bu sertifikasyon programı kalıcı hale getirildi” diyen Ersoy, “Pandemiden sonra da hijyenle ilgili kurallar, yapılması gerekenler, denetimler artık hayatımızın bir parçası olacak. Turistler artık ülkeleri, konaklayacakları tesisleri, yiyecekleri yemekleri seçerken de bu tarz sertifikasyonlara ve denetimlere tabi olup olmadığını özellikle gözlemlemek istiyorlar” diye konuştu.

‘RUSLAR BODRUM’U KEŞFETTİ’

Ersoy, Akdeniz kadar Ege’nin de Rus turistler için ağırlıklı tercih edilir ve popüler hale geldiğini belirterek, şöyle devam etti:

“Bu sene özellikle Bodrum bölgesinde ve Ege’nin diğer ilçelerinde çok sayıda Rus turisti biz ağırlamayı başardık. Bodrum bölgesinde çok fazla Rus misafirle görüşme fırsatı yakaladım. Artık Bodrum’u keşfettiklerini söylüyorlar. Bodrum’da özellikle Batı ülkelerinden Rus turist çekeceğiz. Sadece Antalya’dan değil, batının da Rus turist çekeceğine inanıyorum.” (DHA)

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