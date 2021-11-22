Turizmde kan kaybı sürüyor: Ziyaretçi sayısı 2019’un çok gerisinde

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, bu yılın ekim ayında Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı 2020'yi ikiye katladı ancak pandemi öncesi dönem olan 2019'un çok gerisinde kaldı. Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı 2019'un aynı dönemine göre yüzde 20 azaldı.

Sozcu.com.tr

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Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ekim 2021 dönemine ait aylık sınır istatistiklerini yayımladı.

Buna göre, 2021 Ocak Ekim döneminde Türkiye’yi ziyaret eden toplam ziyaretçi sayısı 24 milyon 979 bin 198 oldu. Türkiye’ye Ekim ayında gelen yabancı ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 99,25 artışla 3 milyon 471 bin kişi oldu.

Ekim ayında ülkeye gelen yabancı ziyaretçi sayısı 2020’yi ikiye katlasa da pandemi öncesi dönem olan 2019’un gerisinde kaldı.. Ekim ayında Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı 2019’un aynı dönemine göre yüzde 20 azaldı. 2019’da Türkiye’ye gelen ziyaretçi sayısı 4 milyon 291 bin olmuştu.

YILBAŞINDAN BU YANA 21 MİLYON KİŞİ GELDİ

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre, Ocak-Ekim döneminde ise gelen yabancı ziyaretçi sayısı 2020’ye oranla yüzde 87,98 artışla 21 milyon 55 bin kişi oldu. Yabancı ziyaretçi sayısı, pandemi öncesi dönem olan 2019’a göre ise yüzde 48 daha düşük gerçekleşti.

Ziyaretçi sayısının pandemi öncesi döneme göre uzak olmasının sebepleri arasında bahar aylarında Türkiye’de gerçekleşen sert corona virüsü tedbirleri ve pek çok ülkenin Türkiye’ye yönelik seyahat kısıtlamaları bulunuyor.

HAVACILIK SEKTÖRÜ ESKİ GÜNLERİNDEN UZAK

Pandeminin en çok etkilediği sektörlerin başında ise havacılık geliyordu. Buna göre, Ocak-Ekim ayları arasında Türkiye’ye havayolu aracılığı ile gelen ziyaretçi sayısı önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 82 artarak 21 milyon 543 bin oldu. Ancak bu sayı pandemi öncesi yıl olan 2019’a göre yüzde 47 azalış gösterdi.

EN ÇOK RUSLAR TERCİH ETTİ

Gelen ziyaretçilere milliyetlerine göre bakıldığında ise 2021 Ekim ayında Türkiye’yi en çok Ruslar tercih etti. Gelen yabancı ziyaretçilerin yüzde 26’sı Rus olurken Rusları yüzde 13’le Almanlar takip etti.

Sınır kapılarına göre ise turistlerin en çok ülkeye giriş yaptığı şehir Antalya oldu. Turistlerin yüzde 44’ü ülkeye Antalya’dan giriş yaparken yüzde 33’ü ise İstanbul’u kullandı.

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