Turizmde yüzler 2024’e kadar gülmeyecek

Turizm sektörü pandeminin seyrindeki belirsizlik nedeniyle endişeli bir bekleyiş içinde. Selçuk Üniversitesi (SÜ) Turizm Fakültesinden Prof. Dr. Saniye Gül Güneş, "Turizmin 2024'e kadar tüm dünyada eski haline dönmesi beklenmiyor” dedi. Sektöre ilişkin açıklanan veriler de 2019'un çok gerisinde.

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Turizm sektörünün pandemi öncesi dönem olan 2019 seviyelerine dönebilmesi için gereken süre, salgının seyrine bağlı olarak sürekli uzuyor.

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) ile Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü’nün (UNWTO) raporunda, uluslararası turizm gelirlerindeki düşüşe bağlı olarak küresel GSYH’nin 2020 ve 2021’de 4 trilyon dolardan fazla azabileceği belirtilmişti.

Dünya genelinde her 100 yolcudan 80’ini taşıyan 300 hava yolu şirketini temsil eden Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) ise, temmuz ayında hava taşımacılığında önemli bir artış yaşansa da ulaşılan seviyenin 2019’un aynı döneminin yüzde 53 gerisinde olduğu ifade edilmişti.

Uluslararası raporlardan hareketle analiz yapan sektör temsilcilerinin ise pandeminin seyrindeki belirsizlik nedeniyle endişeleri artmaya devam ediyor.

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Turizm Fakültesinden Prof. Dr. Saniye Gül Güneş, “Bu pandemi sadece bizi değil, tüm dünyayı etkiledi, çünkü uçuşlar durma noktasına geldi ve o süreç içerisinde çok fazla bir düşüş yaşandı. Şu anda turizmin 2024’e kadar tüm dünyada eski haline dönmesi beklenmiyor” dedi.

‘TÜRKİYE AVANTAJLI AMA EKSİKLİKLER VAR’

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı ağustosta geçen yıla göre yüzde 119 artsa da, pandemi öncesi dönem olan 2019 Ağustos’a göre yüzde 37 düşmüştü.

Prof. Dr. Güneş, “Her ne kadar kısıtlamalardan dolayı istediğimiz şekilde her ülkeden turist alamasak, halkımız da çok rahat seyahat edemese de ön plana çıkan birtakım turizm türleri oldu” ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin bu anlamda avantajlı bir coğrafyaya sahip olduğunun altını çizen Güneş, doğa ve ekoturizme yoğun bir yöneliş olduğuna vurgu yaptı.

Konya'ya inanç turizmi nedeniyle turistlerin geldiği bilgisini veren Güneş, şehrin bu konudaki potansiyelini geliştirmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Güneş, “Örneğin Beyşehir’de cips gibi kurutularak yapılan tarhana çok sağlıklı. Hem tarhana hem yiyecek olarak tüketiliyor. Bunların bir şekilde turizme kazandırılması önemli. Gastronomi turizminin geliştirilmesi açısından yapılması gerekenler var” diye konuştu. (İHA)

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