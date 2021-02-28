Turizme destek yerine borç yükü artırıldı

CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, iktidarın pandemiden en çok etkilenen turizm sektörüne faiziyle kredi ve erteleme dışında en ufak bir destek vermediğini söyledi. Hem sektörün, hem de çalışanın can çekişmekte olduğunu dile getiren Budak, “Turizm sektörü çok ciddi bir krizin içinde, ama iktidar krizi yönetemedi. Ortalık toz duman ama Bakanlık sadece seyrediyor” dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, TBMM Genel Kurulu'ndaki 2021 yılı bütçe görüşmelerinde CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak'ın yönelttiği sorulara verdiği yazılı yanıtı TBMM'ye gönderdi.

BANKALAR GÖSTERİLDİ

Budak'ın Meclis Genel Kurulu'nda dile getirdiği, “Pandemi nedeniyle dünyanın birçok ülkesinde destekler, hibeler verilirken Türkiye'de bankalar gösterildi. Turizm sektörüne kredi kullandırmak suretiyle borç yükü arttırıldı. Sektöre bugüne kadar KGF desteği dışında bir destek verildi mi?” sorusuna Bakan Ersoy'dan yanıt yazılı geldi. Bakanlıktan verilen yanıtta, konaklama ve yeme içme hizmetlerindeki KDV oranlarının 2020 yılı sonuna kadar yüzde 8'den 1'e indirildiği; ücretsiz izne ayrılan veya 15 Mart 2020 tarihinden sonra işten çıkarılan işçilere İşsizlik Fonu'ndan nakdi ücret desteği verildiği; kısa çalışma ödeneği hayata geçirilerek iş sözleşmelerinin feshinin yasaklandığı kaydedildi.

KİRALAR NASIL ÖDENSİN

Bakanlık bünyesindeki DÖSİMM'in kiraladığı taşınmazların kira bedellerinin bile sadece ertelendiğine işaret eden Budak, “Bakanlığın mal sahibi olduğu dükkanlarda iş yapan esnaf sinek avlarken, ‘bari biz buralardan kira almayalım' demiyorlar da ‘kiraları erteledik' diyorlar. İş yapmayan esnaf nasıl o biriken kiraları ödeyecek? Görüldüğü gibi Bakanlık ya faiziyle kredi verdirdi ya da erteleme yaptırdı. Destek bunun neresinde” diye konuştu.

ACENTELER BORÇ BATAĞINDA KIVRANIYOR

Türkiye'de acente ve tur operatörlerine, gelişmiş ülkelerde yapılan “voucher” desteğinin de verilmediğini dile getiren CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, “Yani dünyada acente müşterilerine ‘kardeşim, sen paranı isteme. Ben sana devlet olarak garanti veriyorum. Önümüzdeki sene gel, istediğin tarihte tatil yap' garantisini verildi. Ama Türkiye'de bu yapılmadı ve bu sektörde olan tur operatörleri, acenteler ve oteller bu paraları ödemek zorunda kaldılar. Şimdi borç batağında kıvranıyorlar” dedi. Turizm Bakanlığı ise verdiği destekleri şöyle sıraladı: “Seyahat acentelerine işe devam paketi kredisi, konaklama tesislerine erken rezervasyon geri ödemesi için kredi desteği, turizm ve restoran işletmeleri ile turist rehberlerine cazip koşullarla kredi desteği sağlandı.”