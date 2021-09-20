Türk ambalaj şirketinin Fin şirkete satışı onaylandı

Rekabet Kurumu, ambalaj üreticisi Elif Holding'in Finlandiya merkezli Huhtamaki'ye satışını onayladı. Huhtamaki, geçen ay Elif Holding’i 412 milyon euroya satın almak için anlaştığını duyurmuştu.

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Rekabet Kurumu, Finlandiya merkezli Huhtamaki'nin Türkiye ve Mısır'da operasyonları bulunan ambalaj üreticisi Elif Holding'i satın alma işlemine onay verdi.

Ağustos ayında anlaşmanın büyüklüğü 412 milyon euro olarak açıklanmıştı. 2020'de Elif'in net satışları yaklaşık 163 milyon euroydu. Şirket yaklaşık 1500 kişiyi istihdam ediyor.

Anlaşma kapsamında Elif, Huhtamaki'nin esnek ambalaj iş segmentinin bir parçası olacak.

CITI İLE FİNANSMAN ANLAŞMASI

Satın almanın finansmanını desteklemek için Huhtamaki, aynı zamanda işlemde danışman olarak da görev yapan Citi ile 500 milyon dolarlık bir köprü finansman anlaşması imzalamıştı.

Ağustos ayında yapılan açıklamada satın almanın Huhtamaki'nin 2030 büyüme stratejisiyle uyumlu olduğunu, stratejik coğrafyalarda ölçeğin büyütüldüğü ve şirketin sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşma yolundaki ilerlemesini desteklediği belirtildi.

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