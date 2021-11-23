Türk Lirası’nın kara günü dış basında: ‘Hiperenflasyon riski’

Türk Lirası'ndaki sert değer kaybı uluslararası ekonomi basında geniş yer buldu. Financial Times, hiperenflasyon tehlikesine dikkat çekerken WSJ, Bloomberg gibi kuruluşlar Erdoğan'ın faiz politikasının düşüşü tetiklediğini belirtti.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Türk Lirası’nın tarihi değer kaybı yaşaması uluslararası ekonomi basınına da yansıdı. Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz indiriminin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın düşük faiz politikasını savunduğu konuşması sonrası Türk Lirası tarihi düşük seviyelerine büyük bir hızla geriledi.

Uluslararası finans basını ise TL’deki tarihi değer kaybını Erdoğan’ın ‘alışılmadık’ faiz politikasına bağladı. Financial Times, hiperenflasyon tehlikesine dikkat çekerken CNBC haberinde ‘tarihi düşüş’ ifadelerine yer verdi. Bloomberg ise Erdoğan’ın ekonomik büyüme yoluyla seçmen desteğini geri kazanmaya çalıştığını vurguladı. Reuters’ta yer alan haberde ise bankaların olası riskler nedeniyle faizleri düşürmediği belirtildi.

FT’DEN ‘HİPERENFLASYON RİSKİ’ VURGUSU

Konu ile ilgili ‘Erdoğan ‘ekonomik savaşta’ zafer sözü verirken Türk lirası serbest düşüşte’ başlığı atan Financial Times, Terra Yatırım analisti Enver Erkan’ın, “Bir korku filmi gibi” yorumuna yer verdi. Politika yapıcıların TL’deki düşüşe izin vermeye istekli olduğunu söyleyen Erkan, para biriminin daha ne kadar düşeceğini söylemenin zor olduğunu da sözlerine ekledi.

Legal & General Investment Management’ın gelişen piyasalar analisti Uday Patnaik’se konu ile ilgili, “Bu, Erdoğan’ın faizle olan savaşının kaçınılmaz sonucu” dedi. Patnaik, “Serbest düşüşü durduracak şey, Türkiye’de bağımsız bir merkez bankası olduğuna dair bir işaret. Ama buna dair pek bir ihtimal yok” dedi.

FT, “Ekonomistler liranın bu hareketine izin vermenin, enerjiye ve hammaddelere büyük ölçüde bağımlı olan bir ülkede hiperenflasyon yaratma riskini taşıdığını söylüyorlar” dedi.

BLOOMBERG’TEN FAİZ POLİTİKASI YORUMU

Bloomberg ise konu ile ilgili yazısında, Erdoğan’ın düşük faizli ekonomi politikasının arkasında geleneksel seçmen desteğini geri kazanma çabası olduğunu yazdı.

Bloomberg’te yer alan haberde “AKP, onlarca yıllık seçim başarısını genellikle kredi genişlemesini teşvik etmek için borçlanma maliyetlerini düşürmekten kaynaklanan hızlı ekonomik büyüme seviyelerine dayandırdı. Pandemi sırasında ekonomi çöktüğünde, Erdoğan ve partisine verilen destek de tüm zamanların en düşük seviyelerine düştü ve artan fiyatlar en çok AKP’nin geleneksel tabanına zarar verdi ve bu da Erdoğan’ın büyümeyi hızlandırma çabalarını artırmasına neden oldu” ifadelerine yer verildi.

CNBC: TARİHİ DÜŞÜŞ

CNBC ise “Türk lirası, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın satışları tetiklemesinin ardından tarihi seviyede düştü” başlıklı bir haber yayımladı.

CNBC’nin görüşlerine yer verdiği Bluebay Asset Management gelişen piyasalar stratejisti Tim Ash, “Liranın olduğu yer inanılmaz ama bu Türkiye’nin şu anda uygulamaya çalıştığı çılgın para politikasının bir yansıması” dedi.

WSJ: PİYASALAR ERDOĞAN’IN KONUŞMASINI TALİMAT OLARAK GÖRDÜ

Wall Street Journal ise ‘Erdoğan’ın faiz indirimlerini savunmasının ardından TL düştü’ başlıklı bir habere yer verdi. Haberde, “Türkiye’nin döviz krizi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yükselen enflasyonla mücadele etmek için alışılmışın dışında bir faiz politikasını savunmasının ardından yoğunlaştı” denildi.

WSJ’ye konuşan UniCredit analistlerine göre, piyasalar bu konuşmayı Erdoğan’ın Türk merkez bankasına faiz oranlarını daha da düşürmesi için verdiği bir talimat olarak gördü.

Reuters’ta ise TCMB’nin düşük faiz politikasına rağmen özel bankaların krediyi artırmakta tereddüt ettiği sadece üç büyük devlet bankasının merkez bankasını takip ederek borçlanma maliyetlerini düşürdüğü belirtildi.

İlginizi Çekebilir Erdoğan'ın ‘ekonomik kurtuluş savaşı': İlk söylediğinde dolar 5,78 idi

İlginizi Çekebilir 'TL'nin hesap birimi olma işlevi kayboluyor'