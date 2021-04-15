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Türkiye’den yabancı kaçışının tablosu

Kamu İhale Kurumu (KİK) istatistikleri, son yıllarda ekonomi, insan hakları, hukuk ve demokraside sergilenen olumsuzlukların, Batılı yatırımcıyı ülkemizden nasıl kaçırdığını gözler önüne serdi. KİK verilerine göre, Türkiye’deki ihalelere giren Avrupa Birliği (AB) ve ABD’li yatırımcı sayısında son 5 yılda ciddi gerilemeler oldu.

Ali Ekber ERTÜRK
Güncellenme: 07:25, 15/04/2021
HaberlerEkonomi
Türkiye’den yabancı kaçışının tablosu

2007'de 398 AB, 232 de ABD'li yükleniciyle sözleşme imzalanırken, 2020'de bu sayı AB'de 70, ABD nezdinde ise 7 sözleşmeye geriledi. 2020'deki gerilemede salgının etkisinin yanı sıra, ihalelerin yandaş firmalara verilmesinin de etkili olduğu vurgulandı.

2020'DE DİBE VURDU

KİK'in 2020 yılı verilerine göre, bu yıl içerisinde yapılan ihalelerin yüzde 99.68'i yerli yüklenicilerde kaldı. AB'nin payı yüzde 0.20, ABD'nin payı da 0.02 oldu.

2020'de toplam 163 milyar liralık ihale sözleşmesi imzalandı. Yerlilerle 104 bin 98 sözleşme imzalanırken, bunun sözleşme tutarı 160.3 milyar lira oldu. AB ülkeleri ile imzalanan sözleşme tutarı 1 milyar lirada, ABD ile ise 6.3 milyon lirada kaldı. Diğer yabancılarla imzalanan sözleşme tutarı da 1.6 milyar lira oldu.

İhaleler yabancı katılımına açık

KİK'in 2020 yılı raporunda, “Kamu ihale mevzuatına göre eşik değerin altındaki ihalelerin yabancı isteklilerin katılımına açılması zorunluluğu bulunmadığı halde yaklaşık 5 milyar 782 milyon TL tutarındaki 6 bin 198 ihale yabancı isteklilerin katılımına açılmıştır. Eşik değerin üstündeki ihalelerin ise tamamı yabancı isteklilerin katılımına açık olarak gerçekleştirilmiştir” bilgisine de yer verildi.

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Yayınlanma Tarihi:05:40,