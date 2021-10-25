Türkiye’nin kredi iflas riski 7 ayın en yükseğinde

Türkiye'nin beş yıllık CDS'leri Cuma günkü kapanışa göre 5 baz puan artışla Mart'tan bu yana en yüksek seviye olan 466'ya çıktı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Türkiye’nin 5 yıllık kredi risk primleri (CDS) Cuma günkü kapanışa göre 5 baz puan artışla Mart’tan bu yana en yüksek seviye olan 466 baz puana çıktı.

Türkiye’nin dolar cinsi tahvilleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Osman Kavala ile ilgili çağrı yapan 10 büyükelçinin “istenmeyen kişi” ilan edilmesi talimatının ardından 1 sentten fazla düşüş kaydetti.

FARK BÜYÜYOR

Tradeweb verilerine göre, Türkiye’nin dolar cinsi tahvilleri ile güvenli liman olarak kabul edilen ABD Hazinesi’nin tahvilleri arasındaki getiri farkı 7 ayın en yüksek seviyesi olan 537 baz puana çıktı. (REUTERS)