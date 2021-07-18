Uçak inmeyen hayalet havaalanı

Yılda 1.3 milyon yolcu garantisi verilerek özel sektöre yaptırılan ancak yıllık yolcu sayısı bine bile ulaşmayan Kütahya'daki Zafer Havalimanı'ndan sonra şimdi de Balıkesir'de ‘hayalet havalimanı' şoku yaşanıyor. Yılda 1 milyon yolcu hedefiyle inşa edilen Balıkesir Merkez Havalimanı'na, hizmete açıldığı 18 aydan bu yana tek bir uçağın dahi inmediği ortaya çıktı.

Hükümet, 2016'da nüfusu 1 milyon 187 bin olan Balıkesir'e bir havalimanı yapma kararı aldı. Yolcu sayısı 1 milyon hedeflenen ve proje tutarı 30 milyon lira olarak belirlenen havalimanı için 2019 sonuna kadar yapılan harcama proje bedelinin iki katını aşarak 76 milyon 521 bin liraya ulaştı.

NE UÇAK NE YOLCU GELDİ

Teknik uzmanından güvenliğe kadar havalimanında çalışacak 99 kişilik personel ekibi oluşturuldu. Yeni havalimanı, 10 Şubat 2020'de resmen hizmete açıldı. Ancak, ne açıldığı gün ne de sonraki günlerde havalimanına bir tek uçak iniş yapmadı. Her gün tam kadro yolcu ve uçak bekleyen 99 personel aradan geçen 18 ay boyunca alanda bir tek uçak, bir tek yolcu göremedi.

COVID BAHANESİ BOŞ ÇIKTI

CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin, Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu'na Balıkesir'e niçin uçak gelmediğini sordu. Bakan, COVID-19 nedeniyle yolcuda azalma olduğundan Balıkesir'e sefer yapılamadığı yanıtını verdi. Ancak 1 Temmuz'da yasakların kalması sonrası birçok ile uçaklar inip kalkarken Balıkesir'e yine uçak gelmedi. CHP'li Şahin, “Hemşerilerimiz havalimanının derhal tam kapasite hizmete girmesini bekliyor. Yapılan 76 milyonluk yatırımın boşa gitmesine izin veremeyiz” dedi.