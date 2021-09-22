Ulaştırma Bakanı Çanakkale Köprüsü’nün geçiş ücretini açıkladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün 18 Mart 2022'de açılacağını ve geçiş ücretinin 15 euro olacağını açıkladı. Söz konusu tutar, bugünkü kurla 152 TL'ye denk.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü’nün 18 Mart 2022’de açılacağını ve geçiş ücretinin 15 euro olacağını açıkladı.

15 euro bugünkü kurla yaklaşık 152 TL’ye denk geliyor.

Dün akşam NTV canlı yayına katılan Karaismailoğlu, “Şu an ki mevcut gemi tarifesinde göre otomobillerden 85 lira bir ücret alınıyor. Buna göre köprü açıldığında da geçiş ücreti 15 Euro olacak” dedi.

Yap işlet devret modeliyle yapılan köprünün ihalesini Ocak 2017’de Limak-Daelim-SK-Yapı Merkezi ortaklığı kazanmıştı. 2022’de açılacak köprü için Hazine, otomobil başına 15 euro+KDV’den günlük 45 bin geçiş garantisi vermişti.

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