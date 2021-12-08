Un fabrikaları Rusya’ya taşınıyor

Fabrikalar Türkiye’den taşınırken un ve makarna sektörü başta olmak üzere ekonomide ithalata bağımlılık artıyor.

Taylan BÜYÜKŞAHİN

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Dünyanın önde gelen buğday üreticilerinden Rusya, bu alandaki sanayisini kuvvetlendirmek için harekete geçti. Buğdayı işleyip ihraç edecek politikaları hayata geçiren Rusya, şimdiden 4 Türk uncuyu yatırım için ülkesine getirtti. Sektör kaynakları, Rusya'ya gidecek un fabrikası sayısının 10'u bulabileceğini ifade ediyor. Uluslararası Piyasalar Uzmanı Selçuk Şağban, un sanayinin Rusya'ya kayması durumunda Türkiye'nin bu alandaki gücünün önemli bir kısmını kaybedebileceğini belirtti. Un ve makarna ihracatının tehlikeye girdiğini vurgulayan Şağban, iç piyasada dahi makarna üretiminin riske girebileceğini aktardı.

PEK ÇOK SEKTÖR TEHLİKEDE

“Rusya'daki Türk fabrikaları sadece dünyaya değil, Türkiye'ye de ihracat yapacaktır” diyen Şağban, buğday üretimindeki azalış ve un sanayicisinin tesislerini Rusya'ya taşımasının etkilerinin un ve makarna sektörleri dışında da görüleceğine dikkat çekti.

Buğday ithalatı büyüyor

Son 20 yılda Türkiye'nin yıllık ortalama 20 milyon ton buğday üretimi yaptığını ifade eden Selçuk Şağban, “20 yıl önceki nüfus 64 milyondu. Şu an mültecilerle birlikte 90 milyonu buluyor. Üretim artışı olmaması nedeniyle ithalat artıyor. Bu sene gübre fiyatlarının 5 katına çıkması nedeniyle birçok ürünle birlikte buğday da gübresiz ekildi. 2021'de yaşanan kuraklığın 2022'de de devam etmesi durumunda verim azalışına bağlı olarak ithalatın 15 milyon tonu geçeceği öngörülüyor” dedi.

Enflasyonu 3 haneli rakamlara çıkarır

Üretim ve fiyat bozulmaları ile bisküvi endüstrisi başta olmak üzere pek çok sektörün uluslararası rekabetinin zayıflayacağını aktaran Selçuk Şağban, “Sadece buğday, arpa veya kepek sorunu değil. Türkiye'de soya başta olmak üzere tarımsal hammadde birçok sektörümüzde hammadde olarak kullanılıyor. Bu fiyat dengesizliği ile iki haneli enflasyon 3 haneliye çıkar” diye konuştu.