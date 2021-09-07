Üniversiteliler kiralık ev bulamıyor

Üniversite yerleşme sonuçlarının açıklanması ve yüz yüze eğitimin başlamasıyla öğrenciler barınma telaşına girdi. Şehir merkezinde ev bulamayanlar uzak bölgelerden ev kiralamak durumunda kalıyor. Özellikle yani atanan öğretmenlerle üniversiteyi bu yıl kazananlar zorda.

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Okullarının bulunduğu şehirlere giden öğrenciler kiralık ev bulmakta zorlanıyor. Bazı öğrencilerin ise okula uzak bölgelerden de ev kiralamak durumunda kaldıkları belirtiliyor. Emlakçılar ise genel olarak kiralık daire sıkıntısı olduğunu belirtirken, üniversitelerin açılmasıyla da bu durumun daha da yoğunluk oluşturduğunu söyledi.

Emlakçılar, öğrencilerin genel olarak metro, metrobüs gibi ulaşımın olduğu bölgeleri tercih ettiklerini belirtirken, dolu dairelere 2 bin 500 ila 3 bin lira arasında bir fiyatla oturduklarını söylüyor. Öğrenciler, boş dairelere ise bin 500 lira ila 2 bin lira arasında değişen fiyatlarla ev tutabildikleri belirtiliyor.

YENİ ATANAN VE BU YIL KAZANANLAR DAHA ZORDA

Emlakçı Muhammet Aşık, özellikle yeni atanan öğretmenlerin ve üniversiteyi kazanan öğrencilerin kiralık ev bulamadığı bilgisini verdi.

Aşık, “Öğrenciler uzun bir dönem online eğitim almak durumunda kaldı. Bu sebeple evden çıkamadıkları için ve belirsizliğin devam etmesinden dolayı kimse yer değişikliği yapmadı. Bu sebepten dolayı kiralık evler yok denecek kadar az” diye konuştu.

YENİ İNŞAATIN OLMAMASI FİYATLARI ETKİLİYOR

Emlakçı Hakan Özkanca ise, “Bölgemizde inşaat alanının olmaması kiralık fiyatlarını etkiliyor. Bir diğer sebep ise kısıtlamaların kalkmasıyla düğünlerin hem hafta sonu hem de hafta içi olmasıdır. Satılık daireleri arayıp kiralık daireye verebilir misiniz diye arayanlar bile oluyor” ifadelerini kullandı.

APART DAİRELER TALEP GÖRMEYE BAŞLADI

Öte yandan, Düzce’de kiralık ev arayışına yönelen öğrenciler, artan kira fiyatları görünce apart dairelere yönelmeye başladı. Bu dairelerin fiyatları ise büyüklüğüne göre değişkenlik göstermekle birlikte 525 liradan başlayıp, 1.300 liraya kadar çıkıyor.

Aydın, “Öğrenciler artık pandemiden dolayı yurtları çok da tercih etmiyorlar. Daha çok apart daireler, 1+1, 2+1 daireler veya tek yaşayacakları, az kişide yaşayacakları alanları tercih ediyorlar. Talepler biraz da bundan dolayı fazla durumda” diye konuştu.

EV ARAYAN ÖĞRENCİLERİN SAYISI 2 KATINA ÇIKTI

Bölgede yoğunluğun öğrencilerin gelmesi ile oluştuğunu belirten apart sahibi Selahattin Aydın, “Geçen sene Düzce Üniversitesi'ne kayıt yapıp da hiç okula gelemeyen bir öğrenci kitlesi var. Bu sene kayıt yapıp gelecek olanlar da var. Dolayısıyla bu sene beklediğimiz öğrenci sayısı geçen senelere göre iki katı olacak” dedi.

Düzce Üniversitesi'ne yaklaşık 40 bin öğrencinin geleceğini belirten Aydın, bölgenin öğrenciye yetecek kadar dairesi olmadığını belirterek, şöyle devam etti:

“Bölgemizde ki 1+1, 2+1 daire sayısı yeteri kadar yok. Bu sene iki katı öğrenci gelecek olması ile beraber haliyle fiyatlarda talep ile beraber artış söz konusu. İnşaat maliyetlerinin yüksek olmasından kaynaklanan biraz fiyatların yükseldiği görülüyor.” (İHA)



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